Gyuri gazda bevallotta, mire vágyik valójában – még mindig szabad a szíve

A KÁN vasárnapi napjának egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye a Hobby Horse Kupa volt, ahol reggel tíztől délután öt óráig több mint nyolcvan versenyző mérte össze tudását – összesen mintegy háromszáz starttal. Bár a szeszélyes időjárás miatt többen visszamondták a részvételt, így is hatalmas mezőny gyűlt össze, és az ország minden pontjáról érkeztek indulók, egészen Miskolcról is - mondta el Gyuri gazda.

Takács György (Gyuri gazda) mindig mosolygós Fotó: Facebook

Gyuri gazda pörgős élete: hobby horsing, lovarda, vendéglátás és szerelemkeresés

A verseny motorja és lelke Takács György, közismertebb nevén Gyuri gazda, aki mára a magyar hobby horsing egyik legfontosabb szervezőjévé vált. A történet édesanyjával kezdődött, aki évekkel ezelőtt hobby horse-okat készített, majd egyszer megkérdezte tőle, miért nem szerveznek versenyeket is. Akkoriban Gyuri úgy érezte, nincs ideje erre, ám amikor valaki más próbálkozott, a kezdeményezés nagyon rosszul sült el, és a gyerekek sok támadást kaptak. – Akkor azt mondtam: majd én megcsinálom – mesélte.

Így rendezte meg két éve az első hobby horse versenyt, Somogyjádon, a St. Johns Lovasudvarban, ahol húsz–harminc gyerek indult. Azóta hatalmasat nőtt az érdeklődés: a sportcsarnokban tartott versenyek a legnépszerűbbek, ahol 150–200 induló is részt vesz, ami Gyuri szerint „brutál”. Tavaly vezették be először, hogy a versenyzők egész évben gyűjthetik a bajnoki pontokat, a szezont pedig nagyszabású díjátadó zárja, dobogóval, trófeákkal és tárgynyereményekkel.

Szinte mentorálta a versenyzőket, akik örömmel vették körbe őt Fotó: Lugosi Laura

Gyuri szerint a hobby horsing nem pusztán játék. – Ez maximálisan sport. Lehet sportolva játszani vagy játszva sportolni, de brutális erőt vesz ki a gyerekekből. Van olyan versenyző, aki 120 centis pályát ugrik végig. Tavaly az egyesülettel rekordot is állítottunk fel: 137 centiméter a hivatalos magyar csúcs magasugrásban. Ha a futás és a gátugrás sport, akkor ez is az, hiszen ugyanazt csináljuk – futunk és átugrunk az akadályokon.

A KÁN-on magabiztos fellépésével, jó szervezésével és hangulatos felkonferálásaival még a szkeptikusok számára is élvezetessé tette a Hobby Horse Kupát. Jó zenékkel színesítette a versenyt, amivel szinte bulihangulatot varázsolt a pálya köré.