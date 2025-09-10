Karád
1 órája
Gyütt-Ment Találkozót tartottak Karádon
Gyütt-Ment Találkozót tartottak hatodszor is Karádon, nagy érdeklődés mellett. Egy 1100 éves történelemmel rendelkező, a népi hagyományaira méltán büszke település régi és új lakóival, valamint elszármazottaival ünnepeltünk együtt. A gasztronómiai, szórakoztató, kulturális és sportprogramokra több százan voltak kíváncsiak.
