4 órája
Ha ilyen rágcsálót látsz a lakásban, jobb ha félni kezdesz
Az egerek megjelenése az otthonunkban nem csupán bosszantó, hanem komoly problémákat is okozhat. Könnyedén bejutnak a legkisebb résekbe is, gyorsan szaporodnak, és nemcsak a tisztaságot veszélyeztetik, hanem egészségünkre is kockázatot jelentenek, éppen ezért lényeges az egérirtás fontossága szeptemberben.
Amikor beköszönt az ősz, az egerek aktívan keresik a meleg, védett helyeket, hogy átvészeljék a hidegebb hónapokat. Az otthonok, pincék és padlások ilyenkor igazi menedékké válhatnak számukra. Ha nem teszünk időben lépéseket az egérirtással kapcsolatban, a kis rágcsálók könnyen bejutnak, és problémát okozhatnak egész télen át.
– Az egerek ellen hatékony megoldást jelenthetnek a csalétekkel ellátott etetődobozok, amelyeket ki lehet helyezni az épület köré, vagy akár a házon belül is – mondta Lévai Szabolcs, a Somogy-Ártox Kft. tulajdonosa.
Ősszel különösen aktuálissá válik ez a probléma, hiszen a mezőgazdasági munkák, például a kukorica betakarítása után az rágcsálók természetes búvóhelyei megszűnnek, és a hideg idő közeledtével a melegebb, védettebb helyeket keresik, így gyakran az emberi otthonok felé veszik az irányt. Ha időben kihelyezik a mérget, azzal megelőzhető az elszaporodásuk. Ha így fogadjuk őket, akkor nem tudnak megtelepedni, és nem alakul ki komolyabb fertőzöttség – tette hozzá.
Ürülékükkel, vizeletükkel és szőrszálaikkal könnyen szennyezhetik az otthoni élelmiszereket, ami komoly betegségek, például hantavírus, leptospirózis vagy szalmonella terjedéséhez vezethet. Ezért nem csupán a tisztaság, hanem a családod egészsége is múlik azon, hogy sikerül-e távol tartani őket. Ráadásul nem válogatnak, hiszem megrágják a bútorokat, szigeteléseket, de ami még veszélyesebb, a vezetékeket is. Ez komoly anyagi károkat okozhat, sőt akár tűzveszélyt is jelenthet, ha a kábelek megsérülnek. Egyetlen nőstény egér évente több tucat utódot is szülhet, így a probléma gyorsan elszabadulhat, ha nem lépsz időben
Egérirtás egyszerűen
- Számukra vonzó a szemét és az elérhető étel. Érdemes zárható tárolóedényekben tartani az élelmiszereket, és rendszeresen takarítani a morzsákat, ételmaradékokat, hogy ne legyen semmi csábító a rágcsálók számára.
- Érzékenyek bizonyos illatokra, így hát próbáljunk meg kamilla-, fokhagyma- vagy dióleveleket elhelyezni a ház különböző pontjain. A mentaolaj is hatékony: egy pamutkendőt áztatva benne, és a gyakori járatok közelében elhelyezve taszító hatást érhetünk el.
- Az ultrahangos egérriasztók kellemetlen hanghullámokat bocsátanak ki, amelyek irritálják őket, ugyanakkor az emberi fül számára teljesen észrevehetetlenek.
- Ha a házi praktikák nem járnak sikerrel, vagy már komoly egértúlszaporulatról beszélünk, érdemes profi kártevőirtókhoz fordulni. Ők speciális módszerekkel és tapasztalattal rendelkeznek a probléma hatékony kezelésére. A sikeres irtás után sem szabad elengedni a figyelmet. Rendszeresen ellenőrizzük otthonunkat, tartsuk tisztán és rendezetten, hogy minimalizáljuk a visszatelepülés esélyét.