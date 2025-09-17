Ha ilyen rágcsálót látsz a lakásban, jobb ha félni kezdesz

Amikor beköszönt az ősz, az egerek aktívan keresik a meleg, védett helyeket, hogy átvészeljék a hidegebb hónapokat. Az otthonok, pincék és padlások ilyenkor igazi menedékké válhatnak számukra. Ha nem teszünk időben lépéseket az egérirtással kapcsolatban, a kis rágcsálók könnyen bejutnak, és problémát okozhatnak egész télen át.

Egérirtás házilag, természetes módszerek a rágcsálók ellen

– Az egerek ellen hatékony megoldást jelenthetnek a csalétekkel ellátott etetődobozok, amelyeket ki lehet helyezni az épület köré, vagy akár a házon belül is – mondta Lévai Szabolcs, a Somogy-Ártox Kft. tulajdonosa.

Ősszel különösen aktuálissá válik ez a probléma, hiszen a mezőgazdasági munkák, például a kukorica betakarítása után az rágcsálók természetes búvóhelyei megszűnnek, és a hideg idő közeledtével a melegebb, védettebb helyeket keresik, így gyakran az emberi otthonok felé veszik az irányt. Ha időben kihelyezik a mérget, azzal megelőzhető az elszaporodásuk. Ha így fogadjuk őket, akkor nem tudnak megtelepedni, és nem alakul ki komolyabb fertőzöttség – tette hozzá.

Ürülékükkel, vizeletükkel és szőrszálaikkal könnyen szennyezhetik az otthoni élelmiszereket, ami komoly betegségek, például hantavírus, leptospirózis vagy szalmonella terjedéséhez vezethet. Ezért nem csupán a tisztaság, hanem a családod egészsége is múlik azon, hogy sikerül-e távol tartani őket. Ráadásul nem válogatnak, hiszem megrágják a bútorokat, szigeteléseket, de ami még veszélyesebb, a vezetékeket is. Ez komoly anyagi károkat okozhat, sőt akár tűzveszélyt is jelenthet, ha a kábelek megsérülnek. Egyetlen nőstény egér évente több tucat utódot is szülhet, így a probléma gyorsan elszabadulhat, ha nem lépsz időben

Egérirtás egyszerűen