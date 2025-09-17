szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megelőzés

1 órája

Ha ilyen rágcsálót látsz a lakásban, jobb ha félni kezdesz

Címkék#egér#probléma#módszer

Az egerek megjelenése az otthonunkban nem csupán bosszantó, hanem komoly problémákat is okozhat. Könnyedén bejutnak a legkisebb résekbe is, gyorsan szaporodnak, és nemcsak a tisztaságot veszélyeztetik, hanem egészségünkre is kockázatot jelentenek, éppen ezért lényeges az egérirtás fontossága szeptemberben.

Bodor Nikolett

Amikor beköszönt az ősz, az egerek aktívan keresik a meleg, védett helyeket, hogy átvészeljék a hidegebb hónapokat. Az otthonok, pincék és padlások ilyenkor igazi menedékké válhatnak számukra. Ha nem teszünk időben lépéseket az egérirtással kapcsolatban, a kis rágcsálók könnyen bejutnak, és problémát okozhatnak egész télen át.

Egérirtás házilag, természetes módszerek a rágcsálók ellen
Egérirtás házilag, természetes módszerek a rágcsálók ellen

– Az egerek ellen hatékony megoldást jelenthetnek a csalétekkel ellátott etetődobozok, amelyeket ki lehet helyezni az épület köré, vagy akár a házon belül is – mondta Lévai Szabolcs, a Somogy-Ártox Kft. tulajdonosa.
Ősszel különösen aktuálissá válik ez a probléma, hiszen a mezőgazdasági munkák, például a kukorica betakarítása után az rágcsálók természetes búvóhelyei megszűnnek, és a hideg idő közeledtével a melegebb, védettebb helyeket keresik, így gyakran az emberi otthonok felé veszik az irányt. Ha időben kihelyezik a mérget, azzal megelőzhető az elszaporodásuk. Ha így fogadjuk őket, akkor nem tudnak megtelepedni, és nem alakul ki komolyabb fertőzöttség – tette hozzá.

Ürülékükkel, vizeletükkel és szőrszálaikkal könnyen szennyezhetik az otthoni élelmiszereket, ami komoly betegségek, például hantavírus, leptospirózis vagy szalmonella terjedéséhez vezethet. Ezért nem csupán a tisztaság, hanem a családod egészsége is múlik azon, hogy sikerül-e távol tartani őket. Ráadásul nem válogatnak, hiszem megrágják a bútorokat, szigeteléseket, de ami még veszélyesebb, a vezetékeket is. Ez komoly anyagi károkat okozhat, sőt akár tűzveszélyt is jelenthet, ha a kábelek megsérülnek. Egyetlen nőstény egér évente több tucat utódot is szülhet, így a probléma gyorsan elszabadulhat, ha nem lépsz időben 

 

Egérirtás egyszerűen

  • Számukra vonzó a szemét és az elérhető étel. Érdemes zárható tárolóedényekben tartani az élelmiszereket, és rendszeresen takarítani a morzsákat, ételmaradékokat, hogy ne legyen semmi csábító a rágcsálók számára. 
  • Érzékenyek bizonyos illatokra, így hát próbáljunk meg kamilla-, fokhagyma- vagy dióleveleket elhelyezni a ház különböző pontjain. A mentaolaj is hatékony: egy pamutkendőt áztatva benne, és a gyakori járatok közelében elhelyezve taszító hatást érhetünk el.
  • Az ultrahangos egérriasztók kellemetlen hanghullámokat bocsátanak ki, amelyek irritálják őket, ugyanakkor az emberi fül számára teljesen észrevehetetlenek.
  • Ha a házi praktikák nem járnak sikerrel, vagy már komoly egértúlszaporulatról beszélünk, érdemes profi kártevőirtókhoz fordulni. Ők speciális módszerekkel és tapasztalattal rendelkeznek a probléma hatékony kezelésére. A sikeres irtás után sem szabad elengedni a figyelmet. Rendszeresen ellenőrizzük otthonunkat, tartsuk tisztán és rendezetten, hogy minimalizáljuk a visszatelepülés esélyét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu