Benzinkút
58 perce
Ha teheted, még gyorsan tankolj meg – nagy drágulás jön a kutakon
– Holnap bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok – tájékoztatott szerdán a holtankoljak.hu.
Így a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat ma 594 forintos átlagáron tankolhatjuk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre