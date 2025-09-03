Ha teheted, még gyorsan tankolj meg – nagy drágulás jön a kutakon

szeptember 3., szerda

Hilda névnap

– Holnap bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok – tájékoztatott szerdán a holtankoljak.hu.

Így a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat ma 594 forintos átlagáron tankolhatjuk. 

 

