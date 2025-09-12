Ha van kutyád, ezt a határidőt el ne felejtsd

– A következő időszakban kerül sor az ebek összeírására Nagybajomban a jogszabályban meghatározott adattartalommal – derült ki az önkormányzat tájékoztatójából. – A jogszabály szerint az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb-összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az eb-összeíró adatlapot papír alapon minden háztartás számára kézbesítik, de az adatlap sokszorosítható, valamint a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatalban (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) is elérhető. Az adatlap letölthető a www.nagybajom.hu honlapról is.

Levélben postai úton: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.,

Személyesen leadható a Hivatal portáján, vagy a Hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládában.

Az eb-összeíró adatlapok leadásának határideje: 2025. szeptember 15. (hétfő)