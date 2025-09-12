szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Odafigyelés

2 órája

Ha van kutyád, ezt a határidőt el ne felejtsd

Címkék#időszakban#Nagybajomban#határidő

Harsányi Miklós
Ha van kutyád, ezt a határidőt el ne felejtsd

– A következő időszakban kerül sor az ebek összeírására Nagybajomban a jogszabályban meghatározott adattartalommal – derült ki az önkormányzat tájékoztatójából. – A jogszabály szerint az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb-összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az eb-összeíró adatlapok leadásának határideje szeptember 15. 


Az eb-összeíró adatlapot papír alapon minden háztartás számára kézbesítik, de az adatlap sokszorosítható, valamint a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatalban (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) is elérhető. Az adatlap letölthető a www.nagybajom.hu honlapról is.
Levélben postai úton: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.,

  • Személyesen leadható a Hivatal portáján, vagy a Hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládában.

Az eb-összeíró adatlapok leadásának határideje: 2025. szeptember 15. (hétfő)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu