Odafigyelés
7 órája
Ha van kutyád, ezt a határidőt el ne felejtsd
– A következő időszakban kerül sor az ebek összeírására Nagybajomban a jogszabályban meghatározott adattartalommal – derült ki az önkormányzat tájékoztatójából. – A jogszabály szerint az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb-összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az eb-összeíró adatlapot papír alapon minden háztartás számára kézbesítik, de az adatlap sokszorosítható, valamint a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatalban (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) is elérhető. Az adatlap letölthető a www.nagybajom.hu honlapról is.
Levélben postai úton: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.,
- Személyesen leadható a Hivatal portáján, vagy a Hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládában.
Az eb-összeíró adatlapok leadásának határideje: 2025. szeptember 15. (hétfő)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre