Bevették Nagyatádot a Hadik kadétok

Bosnyák Dávid János huszárkapitány vázolta a Hadik huszárság történetét, majd kezdődött a sportnap, melynek keretében két kategóriában mérkőztek meg egymással a 14 év alattiak, valamint az afölötti kadétok, honvédelmi iskolások.

Légpuska lövészet is szerepelt a versenyszámok között

Fotó: Györke József

Bosnyák Dávid János elmondta, szeretnék még jobban elmélyíteni kapcsolatukat a honvédelmi oktatást népszerűsítő iskolák tanulóival. A kadétok a híres nagyatádi 63. Bázis akadálypálya könnyített akadályai leküzdése után a Nagyatád Lőtéren lég- és kisöbű puska lövészetben és íjászatban vetélkedtek a minél magasabb pontok elérésében. Az ebéd után mátrix futóversenyen és öt kilométeres tereplovagláson vettek részt.

Egymással versengtek a kadétok

Fotó: Györke József

A központi temetőben virágcsokrot helyeztek el az egykor Nagyatádon szolgálatot teljesítők emlékoszlopánál, valamint a harangnál mécsessel emlékeztek meg arról a tizenhat környékbeli hősi halottról, akik 1848/49-es szabadságharcban vesztették életüket.