Sport és hagyomány

1 órája

Bevették Nagyatádot a Hadik kadétok

Második alkalommal rendezték meg sportnapjukat Nagyatádon a Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesület tagjai – mondta Bosnyák Dávid János huszárkapitány, a „Hadik Huszárok Egyesület – 1888 Egyesület” elnöke.

Györke József

Bosnyák Dávid János huszárkapitány vázolta a Hadik huszárság történetét, majd kezdődött a sportnap, melynek keretében két kategóriában mérkőztek meg egymással a 14 év alattiak, valamint az afölötti kadétok, honvédelmi iskolások. 

Hadik Huszárok Nagyatádon
Légpuska lövészet is szerepelt a versenyszámok között
Fotó: Györke József

Bosnyák Dávid János elmondta, szeretnék még jobban elmélyíteni kapcsolatukat a honvédelmi oktatást népszerűsítő iskolák tanulóival. A kadétok a híres nagyatádi 63. Bázis akadálypálya könnyített akadályai leküzdése után a Nagyatád Lőtéren lég- és kisöbű puska lövészetben és íjászatban vetélkedtek a minél magasabb pontok elérésében. Az ebéd után mátrix futóversenyen és öt kilométeres tereplovagláson vettek részt. 

Egymással versengtek a kadétok
Fotó: Györke József

A központi temetőben virágcsokrot helyeztek el az egykor Nagyatádon szolgálatot teljesítők emlékoszlopánál, valamint a harangnál mécsessel emlékeztek meg arról a tizenhat környékbeli hősi halottról, akik 1848/49-es szabadságharcban vesztették életüket. 

Felsorakoztak a kadétok
Fotó: Györke József

 

