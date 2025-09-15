Egy egész hajót loptak ebből a balatoni kikötőből - de hogyan?

A hajó jól felismerhető: fehér színű testtel, sárga deckkel és piros alumínium árbóccal rendelkezik, vitorláján pedig a „470, SUI 9” jelzés látható. A különleges külsejű kisgéphajó eltűnéséről a tulajdonos számolt be egy Facebook-bejegyzésben, ahol arra kérte a helyieket és a balatoni hajós közösséget, hogy segítsenek a keresésben.

Az eltulajdonított vitorláshajó. Forrás: Balatonszemes most Facebook csoport



Hova és hogyan tűnhet el egy vitorláshajó?

A poszt szerint a rendőrségnél megtették a feljelentést, a tulajdonos pedig mindenkit arra kér, hogy aki látta a vitorlást, vagy bármilyen információval rendelkezik róla, az azonnal jelezze.