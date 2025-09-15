szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Hogy lehet ellopni egy vitorlást?

1 órája

Egy egész hajót loptak ebből a balatoni kikötőből - de hogyan?

Címkék#vitorlás#balatonszemesi#őszödi móló#lopás

Szokatlan lopás történt a Balaton déli partján. Balatonszemesről, az őszödi móló mellől ismeretlenek eltulajdonították az Alojzia nevű 470-es vitorláshajót.

Lugosi Laura

A hajó jól felismerhető: fehér színű testtel, sárga deckkel és piros alumínium árbóccal rendelkezik, vitorláján pedig a „470, SUI 9” jelzés látható. A különleges külsejű kisgéphajó eltűnéséről a tulajdonos számolt be egy Facebook-bejegyzésben, ahol arra kérte a helyieket és a balatoni hajós közösséget, hogy segítsenek a keresésben.

Az eltulajdonított vitorláshajó.
Az eltulajdonított vitorláshajó. Forrás: Balatonszemes most Facebook csoport 
 

Hova és hogyan tűnhet el egy vitorláshajó?

A poszt szerint a rendőrségnél megtették a feljelentést, a tulajdonos pedig mindenkit arra kér, hogy aki látta a vitorlást, vagy bármilyen információval rendelkezik róla, az azonnal jelezze. 

A feljelentéssel kapcsolatban megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

 

 

