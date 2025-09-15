1 órája
Egy egész hajót loptak ebből a balatoni kikötőből - de hogyan?
Szokatlan lopás történt a Balaton déli partján. Balatonszemesről, az őszödi móló mellől ismeretlenek eltulajdonították az Alojzia nevű 470-es vitorláshajót.
A hajó jól felismerhető: fehér színű testtel, sárga deckkel és piros alumínium árbóccal rendelkezik, vitorláján pedig a „470, SUI 9” jelzés látható. A különleges külsejű kisgéphajó eltűnéséről a tulajdonos számolt be egy Facebook-bejegyzésben, ahol arra kérte a helyieket és a balatoni hajós közösséget, hogy segítsenek a keresésben.
Hova és hogyan tűnhet el egy vitorláshajó?
A poszt szerint a rendőrségnél megtették a feljelentést, a tulajdonos pedig mindenkit arra kér, hogy aki látta a vitorlást, vagy bármilyen információval rendelkezik róla, az azonnal jelezze.
A feljelentéssel kapcsolatban megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.