43 perce
Haldoklik a Dunántúl híres, több mint 200 éves bükkfája
Egy Facebook-bejegyzés hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tókaji-tó partján álló, egykor az Év fája versenyre is jelölt bükkfa rossz állapotba került. A jellegzetes, közel 220 éves fa a parkerdő egyik ékköve volt, amelyhez számtalan helyi emlék és történet kötődik.
A Kaposszerdahely–Tókajpuszta határában fekvő parkerdő különleges természeti érték: 160 hektáron terül el, bükk, tölgy és gyertyán uralja, de ritkább fajok – mint a vöröstölgy vagy a duglászfenyő – is megtalálhatók benne.
Egy különleges hely különleges fája
A bükkfa 2016-ban került az Ökotárs Alapítvány által szervezett Év fája versenybe. Nemcsak mérete és kora miatt különleges, hanem mert tanúja volt a környék történelmének is. Majorságok, a betyárvilág hírhedt csárdája, a honvédségi bunkerek és a hetvenes években üzemelő Kakukk-büfé mind ott voltak a közvetlen környezetében. Generációk emlékeznek a parkerdőben rendezett majálisokra, honvédelmi napokra, iskolai kirándulásokra – mindezekhez a bükkfa állandó háttérként szolgált.
Az elmúlt több mint két évszázad során a fa szemlélője volt a történelemnek, most azonban úgy tűnik, hogy az idő legyőzi. A fa koronája ritkás, törzse betegnek tűnik.