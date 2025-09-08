szeptember 8., hétfő

2 órája

Halottnak tette magát a béka, majd olyan történt, amire senki nem számított

Címkék#kaposvári#utca#béka

Bodor Nikolett
Halottnak tette magát a béka, majd olyan történt, amire senki nem számított

Egy látszólag nyugodt nap kezdődött egy kaposvári járókelő számára, aki észre sem vette, hogy kis híján egy horrorjelenet részese lesz. A járdán egy mozdulatlan békát pillantott meg, ami első ránézésre halottnak tűnt.

– ,,Szegény béka", azt hittem, halott – kezdte élménybeszámolóját Pintér Tünde. Odamentem, hogy megnézzem közelebbről, mert kíváncsi lettem, mi történhetett vele.

Itt jön a csavar, akkor megfogta a kis állatka lábát, az hirtelen sikítva elugrott.

– Úgy megijedtem, hogy nekem kellett volna sikítva arrébb ugrani. Rám hozta a frászt, pedig amúgy nagyon bírom a békákat! – tette hozzá az élménybeszámoló főhőse, aki szerencsére humorral tudta kezelni az esetet. 

Neked volt már hasonló élményben részed békával? 

 

Nem minden béka alszik békésen
Nem minden béka alszik békésen

 

 

