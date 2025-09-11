szeptember 11., csütörtök

Hamisítványok

4 órája

Több ezer hamisított Labubu-figura bukkant fel, betelt a NAV raktára

Címkék#Labubu#pénzügyőr#NAV

Betelt a NAV raktára, eljárást indítottak. Több ezer hamisított Labubu-figura bukkant fel Ferihegyen, Somogyba is jutott a hamis áruból.

Sonline.hu

Több ezer hamisított Labubu-figura bukkant fel Ferihegyen, a lefoglalt szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek hazánkba. Kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők is voltak a Ferihegyen lefoglalt termékek között.

Hamisított Labubu-figura a NAV-nál
Hamisított Labubu-figura a NAV-nál
Fotó: NAV

Ezrével van hamisított Labubu-figura a NAV-nál

A NAV repülőtéri igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben több mint 43 ezer hamis játékfigurát és kiegészítőt foglaltak le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában, a legnagyobb számban a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák voltak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A szállítmányokban számos más termék – egyebek mellett kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak. A gyártó visszaigazolása alapján az összes lefoglalt termék hamisítvány. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

A közleményben figyelmeztetnek, hogy a hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen.

A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.

Hamis Labubuk a somogyi vásárban

A Labubu-őrület természetesen Somogyot sem kerülte el: a buzsáki búcsúban is találkoztunk a szörnyecskékkel. Igaz, ezek valószínűleg Lafufuk – vagyis másolatok – lehettek, mert több ponton is eltértek az eredeti Labubu leírásától. Az, hogy a gyerekek ilyen ijesztő lényeket gyűjtenek, arra utalhat, hogy arra készülnek, hogy szörnyekkel kell megküzdeniük, mondta a jelenségről korábban Mátraházi Tibor, kaposvári iskolapszichológus a Sonline.hu-nak. Szerinte ez egyfajta visszajelzés arról, milyen világban élünk...

Vigyázat, ez sem valódi
Vigyázat, ez sem valódi
Fotó: MW

Összegyűjtöttük, honnan lehet felismerni a valódi Labubut:

Csomagolás

  • Eredeti: matt felületű doboz, tompább színek. 
  • Hamis: fényes csomagolás, élénk, szaturált színek. 
  • QR-kód: az eredeti dobozon mindig van, ami a Pop Mart hivatalos oldalára vezet.

Fogak

  • Az eredeti Labubunak pontosan 9 éles foga van. Ha ettől eltér, nagy valószínűséggel hamisítvány.
    Bőrszín
  • Eredeti: halvány vagy barackos árnyalat. 
  • Hamis: sárgás vagy narancsos tónus, ami nem jellemző az eredetire.

Talpjelzés

  • Az eredeti Labubu egyik talpán márkajelzés található. Ennek hiánya hamisítványra utal.
    Ár
  • Bár a Labubu nem extrém drága, a túl olcsó ár gyanús lehet. A nagyon olcsó példányok szinte biztosan Lafufuk.

 

 

