Több ezer hamisított Labubu-figura bukkant fel, betelt a NAV raktára

Több ezer hamisított Labubu-figura bukkant fel Ferihegyen, a lefoglalt szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek hazánkba. Kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők is voltak a Ferihegyen lefoglalt termékek között.

Hamisított Labubu-figura a NAV-nál

Fotó: NAV

Ezrével van hamisított Labubu-figura a NAV-nál

A NAV repülőtéri igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben több mint 43 ezer hamis játékfigurát és kiegészítőt foglaltak le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában, a legnagyobb számban a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák voltak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A szállítmányokban számos más termék – egyebek mellett kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak. A gyártó visszaigazolása alapján az összes lefoglalt termék hamisítvány. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

A közleményben figyelmeztetnek, hogy a hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen.

A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.

Hamis Labubuk a somogyi vásárban

A Labubu-őrület természetesen Somogyot sem kerülte el: a buzsáki búcsúban is találkoztunk a szörnyecskékkel. Igaz, ezek valószínűleg Lafufuk – vagyis másolatok – lehettek, mert több ponton is eltértek az eredeti Labubu leírásától. Az, hogy a gyerekek ilyen ijesztő lényeket gyűjtenek, arra utalhat, hogy arra készülnek, hogy szörnyekkel kell megküzdeniük, mondta a jelenségről korábban Mátraházi Tibor, kaposvári iskolapszichológus a Sonline.hu-nak. Szerinte ez egyfajta visszajelzés arról, milyen világban élünk...