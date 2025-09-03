„Néhány jeles borász ezrek életét keseríti meg..." – őrjítően zajos lett a Balaton

A tősgyökeres lelleiek megértőbbek a hangágyúkkal szemben, de a turistákat és a nemrég a városba költözöttek életét határozottan megkeseríti. Egy harmincéves férfi megosztotta velünk a tapasztalatait, ő a Szent Imre utcában lakik a Kishegyhez közel.

Seregélyek ellen szól a hangágyú

Egyesek szerint a hangágyú élhetetlenné teszi a települést

– Már megszoktam, este tudok aludni mellette, de az biztos, hogy a „betelepülőket" nagyon zavarja – mondta tősgyökeresként. – Amikor reggel 8-kor felkelek, már nem hallom, de hajnalban is szól. Szerintem nem csap nagyobb zajt, mint egy fűnyíró. Ha egy nagyvárosban élnék, engem a gyakori szirénázás jobban zavarna.

Mások azonban ellenkezően gondolják.

– Néhány jeles borász százak, ezrek életét keseríti meg, miközben vannak már halk módszerek a seregélyek távoltartására, például a lézer – mondta egy férfi, aki néhány éve vett házat a területen.

A hangágyú tettrekész

Több álláspont ütközik, de a település lassan élhetetlen lesz

Több álláspont ütközik az ügyben, de közben a település lassan élhetetlen lesz, vitatták meg a helyiek a közösségi oldalakon. Közben a seregélyek egyre többen lesznek.

– Konkrétan elsötétül az ég, amikor megjelennek – említette meg Felházi Miklós, Balatonlelle polgármester, aki kérésünkre elemezte a helyzetet. – A szőlészek-borászok ha meglátnak egy seregély csapatot, összeszorul a szívük, hogy amiért egész évben dolgoztak, az tönkremegy. Hogy egy gazda védekezni akar a seregélyek ellen, az természetes, hiszen a megélhetése múlik rajta. A polgármester a jegyzőt kérte, hogy nézzen utána a jogi helyzetnek, hogy lehetne szabályozni. A hivatalos álláspont szerint azonban a termény védelme fontosabb, mint az, hogy valakit zavar-e a zaj.

– Azt tudjuk tenni, hogy minden egyes hangágyúval rendelkező gazdát megkérjük, hogy éjszaka ne működtesse folyamatosan, amikor a madarak is alszanak – tette hozzá a polgármester. – Azt pártolom, hogy az emberek nyugalmát meg kell teremteni, de jogilag nem tudok fellépni a hangágyúk ellen, erre csak a kormányhivatalnak lenne lehetősége.

A XXI. században találni más megoldásokat, hallott napelemes módszerről, vagy arról, hogy vadmadarakra emlékeztető lufikat eregetnek fel, sorolta. Az is lehetséges, hogy hálóval lefedjék a szőlőültetvényeket, de több hektáros területen az nagy munka. Összességében egy új megoldás megtalálásához több idő, több energia és több pénz kellene, bár az is elfordul, hogy egy lellei szőlésznél csősz járkál és elriasztja a madarakat.