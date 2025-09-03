szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

32 perce

„Néhány jeles borász ezrek életét keseríti meg..." – őrjítően zajos lett a Balaton

Címkék#hangágyú#borász élet#szőlész#gazda#város#madarak

A balatoni városban folyamatos durrogtatás hallható. Néhány jeles borász százak, ezrek életét keseríti meg, miközben vannak más módszerek is a seregélyek távoltartására, mint a hangágyú, állítják a helyiek közül néhányan.

Kovács Gábor László

A tősgyökeres lelleiek megértőbbek a hangágyúkkal szemben, de a turistákat és a nemrég a városba költözöttek életét határozottan megkeseríti. Egy harmincéves férfi megosztotta velünk a tapasztalatait, ő a Szent Imre utcában lakik a Kishegyhez közel.  

Seregélyek ellen szól a hangágyú
Seregélyek ellen szól a hangágyú 

Egyesek szerint a hangágyú élhetetlenné teszi a települést

– Már megszoktam, este tudok aludni mellette, de az biztos, hogy a „betelepülőket" nagyon zavarja – mondta tősgyökeresként. – Amikor reggel 8-kor felkelek, már nem hallom, de hajnalban is szól. Szerintem nem csap nagyobb zajt, mint egy fűnyíró. Ha egy nagyvárosban élnék, engem a gyakori szirénázás jobban zavarna. 

Mások azonban ellenkezően gondolják. 

–  Néhány jeles borász százak, ezrek életét keseríti meg, miközben vannak már halk módszerek a seregélyek távoltartására, például a lézer – mondta egy férfi, aki néhány éve vett házat a területen.         

A hangágyú tettrekész
A hangágyú tettrekész

 

Több álláspont ütközik, de a település lassan élhetetlen lesz 

Több álláspont ütközik az ügyben, de közben a település lassan élhetetlen lesz, vitatták meg a helyiek a közösségi oldalakon. Közben a seregélyek egyre többen lesznek.   

– Konkrétan elsötétül az ég, amikor megjelennek – említette meg Felházi Miklós, Balatonlelle polgármester, aki kérésünkre elemezte a helyzetet. – A szőlészek-borászok ha meglátnak egy seregély csapatot, összeszorul a szívük, hogy amiért egész évben dolgoztak, az tönkremegy. Hogy egy gazda védekezni akar a seregélyek ellen, az természetes, hiszen a megélhetése múlik rajta.  A polgármester a jegyzőt kérte, hogy nézzen utána a jogi helyzetnek, hogy lehetne szabályozni. A hivatalos álláspont szerint azonban a termény védelme fontosabb, mint az, hogy valakit zavar-e a zaj. 

 – Azt tudjuk tenni, hogy minden egyes hangágyúval rendelkező gazdát megkérjük, hogy éjszaka ne működtesse folyamatosan, amikor a madarak is alszanak – tette hozzá a polgármester. –  Azt pártolom, hogy az emberek nyugalmát meg kell teremteni, de jogilag nem tudok fellépni a hangágyúk ellen, erre csak a kormányhivatalnak lenne lehetősége. 

A XXI. században találni más megoldásokat, hallott napelemes módszerről, vagy arról, hogy vadmadarakra emlékeztető lufikat eregetnek fel, sorolta. Az is lehetséges, hogy hálóval lefedjék a szőlőültetvényeket, de több hektáros területen az nagy munka. Összességében egy új megoldás megtalálásához több idő, több energia és több pénz kellene, bár az is elfordul, hogy egy lellei szőlésznél csősz járkál és elriasztja a madarakat.  

A hangágyúzás jogi háttere 

Gyakori érv, hogy a hangágyúzás tevékenysége nem engedélyköteles, nem is bejelentésköteles, de hogy valami nem engedélyköteles, nem jelenti azt, hogy szabadon lehet csinálni mindenki más kárára, figyelmeztet erre a lakásjogasz.hu. A polgári jog ismeri a szükségtelen zavarás, és a jogági jogellenesség figyelmét. Eszerint az, amit más jogszabály megenged vagy nem tilt, nem jelenti azt, hogy polgári jogilag ne lehetne keretek közé szorítani vagy következményt alkalmazni miatta. Felidézték a Kúria egy korábbi döntését, miszerint hangágyúzni akkor szabad, ha nem zavar másokat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu