Ha hangosabb, jobb? Van, akit zavar... – túl hangosan döngetett, ezért bírságolták meg a rendőrök
A nyári délután csendjét könnyen megtörheti egy hirtelen felbőgő motor vagy egy csattogva az utcán dübörgő autó. A hangos járművek egyre gyakrabban borzolják a kedélyeket, főként a belvárosban, ahol a lakók éjszakai pihenését is megzavarják. A jelenség sok kérdést felvet – miért lett ennyire zajos a közlekedés, mennyire szabályozott a megengedett zajszint, és mi állhat egy-egy feltűnően erős motorhang hátterében?
A gumik állapotát is meg kell vizsgálni, mielőtt megindítjuk a motoros szezont.
Fotó: Dombi Regina
Egy kellemes nyári napon, a nyitott iroda ablaknál békésen dolgozunk, esetleg egy gyors délutáni csendes pihenőt tartunk és egyszer csak nyugalmunkat felveri egy hangos durrogás, csattogás. A legidegesítőbb és zavaróbb talán az amikor az esti éjszakai pihenést zavarják meg a hangos gépjárművekkel, ahogyan arról egy olvasói megkeresés is szólt. Kaposváron késő este hangosan, nagy zajjal döngetnek a belvárosban, vannak akik napközben verik fel a hangos járművekkel a város nyugalmát. Olvasói panaszok, lakossági beszélgetések sorai közt érezhető az emberek negatív véleménye az esetekről.
Elektromos autója volt, mégis megbüntették
Napjainkban kezdenek egyre nagyobb teret hódítani az elektromos és hibrid hajtású, járművek, amelyeknek van egy különös ismertető jegye, mégpedig az hogy igen csak halkak. Annyira hangtalanok, hogy szinte lopakodva közlekednek az utcákon. A hangtalansággal megnőhet a balesetveszélyes helyzetek száma is, így ezen járművekre is fokozottan figyeljünk, közlekedéseink alkalmával.
Történt egy érdekes eset, a tengerentúlon, miszerint a Minesota állambeli Stillwater városában, a hatóságok megállítottak egy Dodge Charger Dytona típusú járművet, azzal az indokkal, hogy túl hangos a kipufogója a járműnek. A dolog pikantériájához tartozik, hogy a megállított jármű elektromos hajtású volt. Az amerikai városban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az éjszakai zajkeltésre, ezért a hatóságok megbírságolták az autó tulajdonosát. Érdekes eset, hogy hogyan lehet hangos egy elektromos autó?
Az autózás szerelmesei imádják, ahogyan süvít a menetszél, a motor zúgását, és az üzemanyag gőz szagát. A villanyautók ezzel szemben teljesen más típusú élményt nyújtanak. Az elektromos autók a nyomatékot eltérően, sokkal koncentráltabban és erősebben tudják leadni, így egy teljesen más autózási élményt kínálnak számunkra. A gyártók, hogy a vezetés szerelmeseinek kedvezzenek kidolgoztak egy megoldást. A gépjárműveket ellátták egy úgynevezett hanggenerátorral, amely sebesség függően leprogramozva képes imitálni a motor vagy akár a kipufogó hangját. Egy ilyen eszköz volt a történet szereplőjének autójában is beépítve, amelyet hangereje miatt kifogásolt a hatóság.
De mi az élvezet a hangos kipufogókban?
A hangos kipufogó, az éles hangok a sport szerelmeseinek megdobogtatja a szívét. – Leírhatatlan érzés, mikor a motor öblös, mély hangját halljuk, ahogyan életre kel, mikor gázt adunk, természetesen a közúti közlekedés szabályait betartva. A vezetésnek mint sport szerelmeseinek fokozza az élményt ezek a hanghatások, ugyanakkor vigyázni kell, hogy ezekkel az eszközökkel ne zavarjunk másokat a pihenésben – mondta Buzsáki Bence, Kaposvári autószerelő, autósport rajongó.
Milyen hibákat jelezhet, ha hangosabb lett a járművünk?
Számos hiba mellett a leggyakoribb és a legjobban észrevehetőbb, ha a kipufogónk dobja kilyukadt. De akár okozhatja a kipufogó rendszerünk bilincseinek a hibája is a zajt. Persze ezen kívül számos egyéb felmerülő hiba lehet, az autóink más részeiben, ezért érdemes mindenképpen szakemberhez fordulnunk – hívta fel a figyelmet az autószerelő.
Gyakori hibák lehetnek, ha hangosabb a megszokottnál az autónk:
- Kipufogó állapota, felfüggesztése - Mélyebb, erősebb morgó hang, sokszor fokozatosan erősödik
- Katalizátor sérülése - Fémes zörgés, rázkódás, kanyarokban hallható csattogás.
- Csapágykopás (főtengely, hajtókar) - Mély, tompa kopogás, fordulatszámtól függően változik
- Kopott kerékcsapágy - Fordulatszámmal nő a búgó, zúgó hang, kanyarban változhat.
Ennyire lehetnek hangosak a járművek
A magyarországi szabályozások szerint a gépjárművek és motorkerékpárok esetén is a kipufogónyílás melletti zajszint (álló helyzeti) nem haladhatja meg a típusbizonyítványban szereplő érték + 5 dB-t. Amennyiben a típusbizonyítvány nem tartalmaz zajadatot, az általános határérték: 95 dB + 5 dB = 100 dB. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy motorok esetén a maximális megengedett zajszint általában 100 dB(A) a kipufogónál.