Ha hangosabb, jobb? Van, akit zavar... – túl hangosan döngetett, ezért bírságolták meg a rendőrök

Egy kellemes nyári napon, a nyitott iroda ablaknál békésen dolgozunk, esetleg egy gyors délutáni csendes pihenőt tartunk és egyszer csak nyugalmunkat felveri egy hangos durrogás, csattogás. A legidegesítőbb és zavaróbb talán az amikor az esti éjszakai pihenést zavarják meg a hangos gépjárművekkel, ahogyan arról egy olvasói megkeresés is szólt. Kaposváron késő este hangosan, nagy zajjal döngetnek a belvárosban, vannak akik napközben verik fel a hangos járművekkel a város nyugalmát. Olvasói panaszok, lakossági beszélgetések sorai közt érezhető az emberek negatív véleménye az esetekről.

Vajon az elektromos motorok is hangosak?

Forrás: villanyautosok.hu

Elektromos autója volt, mégis megbüntették

Napjainkban kezdenek egyre nagyobb teret hódítani az elektromos és hibrid hajtású, járművek, amelyeknek van egy különös ismertető jegye, mégpedig az hogy igen csak halkak. Annyira hangtalanok, hogy szinte lopakodva közlekednek az utcákon. A hangtalansággal megnőhet a balesetveszélyes helyzetek száma is, így ezen járművekre is fokozottan figyeljünk, közlekedéseink alkalmával.

Történt egy érdekes eset, a tengerentúlon, miszerint a Minesota állambeli Stillwater városában, a hatóságok megállítottak egy Dodge Charger Dytona típusú járművet, azzal az indokkal, hogy túl hangos a kipufogója a járműnek. A dolog pikantériájához tartozik, hogy a megállított jármű elektromos hajtású volt. Az amerikai városban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az éjszakai zajkeltésre, ezért a hatóságok megbírságolták az autó tulajdonosát. Érdekes eset, hogy hogyan lehet hangos egy elektromos autó?

Az autózás szerelmesei imádják, ahogyan süvít a menetszél, a motor zúgását, és az üzemanyag gőz szagát. A villanyautók ezzel szemben teljesen más típusú élményt nyújtanak. Az elektromos autók a nyomatékot eltérően, sokkal koncentráltabban és erősebben tudják leadni, így egy teljesen más autózási élményt kínálnak számunkra. A gyártók, hogy a vezetés szerelmeseinek kedvezzenek kidolgoztak egy megoldást. A gépjárműveket ellátták egy úgynevezett hanggenerátorral, amely sebesség függően leprogramozva képes imitálni a motor vagy akár a kipufogó hangját. Egy ilyen eszköz volt a történet szereplőjének autójában is beépítve, amelyet hangereje miatt kifogásolt a hatóság.