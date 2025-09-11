Háromnapos leállás várható ennél a banknál, jobb ha résen vagy

Szeptember 19-én 20 és 24 óra között nem lesz elérhető a hitelszámlaegyenleg megtekintése, valamint a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás. 20-án 0-án 20-21 óra között szünetel a személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel és online áruhitel igénylése. 21-én 0 és 16 óra között az internet- és mobilbankban nem lesz elérhető a számlatörténet, devizaátutalás, számlakedvezmény-lekérdezés, folyószámlahitelhez és gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

22-én éjféltől reggel 8-ig az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, az online igénylések, a kártyás fizetések, az ATM-használat, valamint több alkalmazás nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.

Végül, szeptember 25-én 23:30 és hajnali 4 óra között ismét elérhetetlenné válik több digitális szolgáltatás.

Az OTP kéri ügyfeleit, hogy időben intézzék pénzügyeiket.