szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemszünet

5 órája

Háromnapos leállás várható ennél a banknál, jobb ha résen vagy

Címkék#OTP#internet mobilbank#atm

Az OTP Bank bejelentette, hogy bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Bodor Nikolett
Háromnapos leállás várható ennél a banknál, jobb ha résen vagy

Fotó: Karnok Csaba

Szeptember 19-én 20 és 24 óra között nem lesz elérhető a hitelszámlaegyenleg megtekintése, valamint a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás. 20-án 0-án 20-21 óra között szünetel a személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel és online áruhitel igénylése. 21-én 0 és 16 óra között az internet- és mobilbankban nem lesz elérhető a számlatörténet, devizaátutalás, számlakedvezmény-lekérdezés, folyószámlahitelhez és gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók. 
22-én éjféltől reggel 8-ig az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, az online igénylések, a kártyás fizetések, az ATM-használat, valamint több alkalmazás nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.
Végül, szeptember 25-én 23:30 és hajnali 4 óra között ismét elérhetetlenné válik több digitális szolgáltatás.
Az OTP kéri ügyfeleit, hogy időben intézzék pénzügyeiket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu