Ezt a három használt autót csak akkor vedd, meg, ha kétszer tudsz értük fizetni – még az autókereskedők is menekülnek előlük

Használt autót venni sosem könnyű, de lássuk be: sok eseteben kényszerül rá az ember, nem mindenki teheti meg ugyanis, hogy a legújabb modelleket hozza ki a kereskedésből. Szerencsére manapság egyre nagyobb bizalommal vásárolnak használt autót Somogyban is, a szakember nem csak azt mondja meg milyet vegyél, azt is elárulja mit kerülj el inkább. Pontosabba, azt még ő maga sem szánja eladásra.

Van olyan használt autó, amit még a kaposvári autókereskedő sem vásárolna meg

Fotó: Lénárt Márton

A használt autó vásárlása mindig nagy körültekintést igényel, szerencsére ma már egyre megbízhatóbbak a kereskedések, és a statisztikák szerint sokan élnek is az általuk kínált lehetőségekkel. Azt már tudjuk mik a sláger autók Somogyban, lássuk mi az, amit még egy kereskedő sem vásárolna meg.

Ilyen használt autót sose vegyél meg!

A statisztika nem mindig azt mutatja, hogy a kor vagy éppen a futóteljesítmény lenne a hiba a használt autók esetén. Egyes modellek egyszerűen rosszul öregszenek, motorjuk vagy sebességváltójuk alapvető tervezési hibáktól szenved, és évente több százezer forintba kerül a javíttatásuk a tulajdonosuknak.

A német megbízhatósági rangosok és szerelő szakvélemények alapján készült egy lista, melyen három modellt gyűjtöttek össze, melyeket jobb elkerülni, ha használt autó vásárlásban gondolkodunk.

Opel Insignia első generáció (2008–2017)

első generáció (2008–2017) BMW 5-ös sorozat E60/E61 generáció (2003–2010)

E60/E61 generáció (2003–2010) Fiat Punto és Grande Punto (2005–2018)

Cséplő Péter, kaposvári használt autó kereskedő így vélekedik a témában. – Nem lehet a kérdésben általánosítani, mert minden kereskedő más és más márkákat és modelleket ad el. Ami nálam nincs, az nem véletlenül nincs. Nem megbízhatók, a vásárlói és az értékesítői megítélésük sem jó. Nálunk a legnépszerűbb modellek ma a japán és a koreai modellek között keresendő. Kia, Hyundai, Toyota és Mazda. Ezeket a márkákat viszik a legtöbbet, én ezekből is hozom be a legtöbbet külföldről. Nyilván a német autók is mennek, mint a Volkswagen vagy az Opel, de az például kevésébe. Az emberek továbbra is azt a használt gépjárművet keresik, ami keveset futott és jó állapotban van – mondta el Cséplő Péter, egy kaposvári használat autó kereskedés tulajdonosa.