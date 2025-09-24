1 órája
Ezt a három használt autót csak akkor vedd, meg, ha kétszer tudsz értük fizetni – még az autókereskedők is menekülnek előlük
Ne gondold, hogy lerágott csont a sztori, mindig van új a nap alatt. Autókereskedő árult el milyen használt autót nem venne meg, még ha dobálnák is utána!
Használt autó esetén nagyon sok tényezőt kell megvizsgálni, ha jól akarunk választani
Fotó: Szakony Attila
Használt autót venni sosem könnyű, de lássuk be: sok eseteben kényszerül rá az ember, nem mindenki teheti meg ugyanis, hogy a legújabb modelleket hozza ki a kereskedésből. Szerencsére manapság egyre nagyobb bizalommal vásárolnak használt autót Somogyban is, a szakember nem csak azt mondja meg milyet vegyél, azt is elárulja mit kerülj el inkább. Pontosabba, azt még ő maga sem szánja eladásra.
A használt autó vásárlása mindig nagy körültekintést igényel, szerencsére ma már egyre megbízhatóbbak a kereskedések, és a statisztikák szerint sokan élnek is az általuk kínált lehetőségekkel. Azt már tudjuk mik a sláger autók Somogyban, lássuk mi az, amit még egy kereskedő sem vásárolna meg.
Ilyen használt autót sose vegyél meg!
A statisztika nem mindig azt mutatja, hogy a kor vagy éppen a futóteljesítmény lenne a hiba a használt autók esetén. Egyes modellek egyszerűen rosszul öregszenek, motorjuk vagy sebességváltójuk alapvető tervezési hibáktól szenved, és évente több százezer forintba kerül a javíttatásuk a tulajdonosuknak.
A német megbízhatósági rangosok és szerelő szakvélemények alapján készült egy lista, melyen három modellt gyűjtöttek össze, melyeket jobb elkerülni, ha használt autó vásárlásban gondolkodunk.
- Opel Insignia első generáció (2008–2017)
- BMW 5-ös sorozat E60/E61 generáció (2003–2010)
- Fiat Punto és Grande Punto (2005–2018)
Cséplő Péter, kaposvári használt autó kereskedő így vélekedik a témában. – Nem lehet a kérdésben általánosítani, mert minden kereskedő más és más márkákat és modelleket ad el. Ami nálam nincs, az nem véletlenül nincs. Nem megbízhatók, a vásárlói és az értékesítői megítélésük sem jó. Nálunk a legnépszerűbb modellek ma a japán és a koreai modellek között keresendő. Kia, Hyundai, Toyota és Mazda. Ezeket a márkákat viszik a legtöbbet, én ezekből is hozom be a legtöbbet külföldről. Nyilván a német autók is mennek, mint a Volkswagen vagy az Opel, de az például kevésébe. Az emberek továbbra is azt a használt gépjárművet keresik, ami keveset futott és jó állapotban van – mondta el Cséplő Péter, egy kaposvári használat autó kereskedés tulajdonosa.
A különböző autós portálokon a legtöbb negatívan csengő megegyezés a Fiat egyes modelljeire található, de a megbízható márkák között is akadnak olyan modellek, amelyre laikus ember nem is gondolna. A Toyota Proeace 2020-as modellje is felkerült a fekete listára motorblokkja miatt, egyes megszólalók ”olajban futó szíjas turbós fos” - nak titulálták.
Mire érdemes figyelni használt autó vásárlása esetén?
Cséplő Péter, autókereskedőként úgy gondolja, el kell ma már el kell felejteni azt, hogy valaki háznál vegyen autót, mivel arra nincs szavatosság. – Én azt gondolom, hogy ma már nem szabad háztól autót venni, hiszen semmi szavatosságot nem adnak a kocsi mellé. Nincs rá garancia sem, az eladó nem tudja garantálni a gépjármű megbízhatóságát. A kereskedőnek azonban vannak kötelességei, amit ha betart, akkor egy megbízható autót vásárolhat a vevő – mondta el a kereskedő.
Ezeket figyeljük használt autó vásárláskor:
- Papírok és előélet: forgalmi engedély, szervízkönyv, kilométerállás
- Külső állapot: rozsdafoltok, sérülések, utólagos fényezések, gyári számok egyeznek-e, törések, repedések, gumik állapota
- Belső tér: huzat, színek, elektronika
- Műszaki állapot: motor, olajszint, hűtővíz, szivárgások, váltó: