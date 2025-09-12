Ezt a használt autót úgy viszik a magyarok, mint a cukort

Fellendült a használt autó piac, az idei év első nyolc hónapjában 15 százalékkal több használt autót helyzetek forgalomba, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A Volkswagen továbbra is népszerű márka a használt autók piacán, idén azonban egy új mákra is bekerült a legkeretesebb modellek közé.

Elektromos használt autó is bekerült a TOP 20-as listára

Meglepő külföldi autókra kaptak rá a magyarok – állt egy népszerű autós témákkal foglalkozó portál statisztikájában, amivel a somogyi használt autó értékesítő azonban vitatkozna. A modell a TOP 10-es listáról épp egy hellyel csúszott le, de 2025-ben így is kétszer annyit hoztak be belőle az országba, mint a tavalyi évben. Figyelem, dobpergés: a Tesla.

Új márka hódít a használt autó piacon

A használt autó piac továbbra is dübörög, mondhatni szárnyal felfelé. Legalább is, ami az országos összesített adatokat illeti. A Vezess.hu nemrégiben közzétett pár nagyon érdekes információt arról, melyek voltak a legnépszerűbb márkák, amikből több is forgalomba került az elmúlt nyolc hónapban.

A legtöbbet behozott használt autók listáján továbbra a is Volkswagen áll az első helyen, 10.563 darabbal, mögötte pedig a szintén közkedvelt márka, az Opel áll, a maga 7.203 behozott darabjával, a dobogó harmadik fokán pedig a Ford követezik, nem sokkal lemaradva, 7.075 darabbal. A prémiumkategóriákban továbbra is élen áll az Audi, a Mercedes és a BMW.

Meglepő adat azonban, hogy több, mint a kétszeresére nőtt az elektromos autók behozatala külföldről, azon belül is természetesen a Tesla márka a legnépszerűbb. Ebből a használt autóból 2 900 darabot állítottak forgalomba Magyarországon 2025 első nyolc hónapjában.

Használt autó értékesítésnél a legfőbb szempont, hogy keveset futott, jó állapotú legyen az autó

Elektromos használt autó? Na még mit nem!

A somogyi adatokat tekintve, mintha egy másik listát olvasna az ember. Nyilván más a befektetni való tőke, de azért a használt elektromos autó értékesítés még igencsak távolinak tűnik a vármegyében.

– Nálunk ez abszolút nem jellemző. Használat autó Kaposváron ma a japán és a koreai modellek között keresendő. Kia, Hyundai, Toyota és Mazda. Ezeket a márkákat viszik a legtöbbet, nyilván én ezekből is hozom be a legtöbbet külföldről. Nyilván a német autók is mennek, mint a Volkswagen vagy az Opel, de kevésébe. Az emberek továbbra is azt a használt gépjárművet keresik, ami keveset futott és jó állapotban van – mondta el Cséplő Péter, egy kaposvári használat autó kereskedés tulajdonosa.

– Egy 2017-es, 140.000 kilométert futott Mazda 3-ast például 5.000.000 forintért lehet megvenni, ami ár-érték arányában jó. Keveset futott és jó állapotú. Ezeket keresik a leginkább vásárlóim, a japán és korai márka pedig kedvelt, felszereltségük és állapotuk miatt. Elektromos autót mi még nem hoztunk be, egyelőre nem látom, hogy igény lenne rá itt a térségben – tette hozzá az értékesítő.