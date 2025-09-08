Nehéz béklyó a haszonélvezet: erre figyelj mielőtt bedobnád a pezsgő ingatlanpiacra a lakásod!

Magánszemély vagy jogi személy, ideiglenesen jogosulttá válik egy vagyontárgy használatára, annak hasznosítására, anélkül, hogy tulajdonos lenne. A haszonélvezeti jog gyakran lakóingatlanok esetén kerül elő, de vonatkozhat más ingóságra is. Fontos tudni, hogy a haszonélvező nem adhatja el a vagyontárgyat, és nem is terhelheti meg, nem tehet rá jelzálogot sem. Ezt kizárólag a tulajdonos teheti meg.

Ingatlanhasználat haszonélvezeti joggal

Iőtartama attól függ, hogy ki a jogosult. Magánszemélyek esetében akár élethosszig is fennállhat, míg jogi személyeknél a jogszabály legfeljebb 50 évben határozza meg annak maximális időtartamát. Özvegyi jog esetén a megözvegyült házastársat élete végéig megilleti a jog arra, hogy használja a korábban közösen lakott ingatlant és annak berendezési tárgyait.

– A haszonélvezeti jog személyhez kötött, így nem ruházható át, ugyanakkor a használat, birtoklás és a hasznok szedése átengedhető másnak – például bérbeadás formájában – magyarázta Dr. Szabó Judit Anna, a kaposvári Illés és Szabó Ügyvédi Társulás vezető ügyvédje. Ilyen esetben azonban a tulajdonost előbérleti jog illeti meg, vagyis elsőként neki kell felajánlani a bérbeadás lehetőségét. A tulajdonos továbbra is rendelkezhet az ingatlannal, eladhatja vagy akár meg is terhelheti azt, ehhez nincs szükség a haszonélvező beleegyezésére. Ugyanakkor az eladás nem szünteti meg a haszonélvezeti jogot, az új tulajdonosnak is számolnia kell vele.

Haszonélvezeti jog kötelezettségei, létrejötte

A haszonélvező jogosult az ingatlan vagy más vagyontárgy használatára, valamint szedheti annak hasznait, például a bérbeadásból származó jövedelmet. Ugyanakkor nem károsíthatja, és nem semmisítheti meg a rábízott vagyontárgyat. A használattal járó fenntartási költségek, például a rezsiköltségek viselése is őt terhelik.

Kétféle módon jöhet létre, szerződéssel vagy jogszabály alapján. Szerződéses forma esetén gyakori példa, amikor a szülők a gyermek nevén vásárolnak ingatlant, de a haszonélvezeti jogot maguknak tartják fenn, ezt közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban kell rögzíteni. Jogszabály alapján például özvegyi jog formájában is keletkezhet, amely automatikusan megilleti a házastársat a közösen lakott ingatlanra, még abban az esetben is, ha nem volt tulajdonrésze az ingatlanban.