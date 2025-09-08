1 órája
Nehéz béklyó a haszonélvezet: erre figyelj mielőtt bedobnád a pezsgő ingatlanpiacra a lakásod!
Sokan hallották már a haszonélvezeti jog kifejezést, de kevesen tudják pontosan, mit is jelent valójában. Pedig fontos vagyoni jogról van szó, amely gyakran előkerül családi vagyonmegosztás, ingatlanügyletek vagy épp öröklés kapcsán. Most segítünk eligazodni a haszonélvezeti témában.
Fotó: Nemeth Andras Peter
Magánszemély vagy jogi személy, ideiglenesen jogosulttá válik egy vagyontárgy használatára, annak hasznosítására, anélkül, hogy tulajdonos lenne. A haszonélvezeti jog gyakran lakóingatlanok esetén kerül elő, de vonatkozhat más ingóságra is. Fontos tudni, hogy a haszonélvező nem adhatja el a vagyontárgyat, és nem is terhelheti meg, nem tehet rá jelzálogot sem. Ezt kizárólag a tulajdonos teheti meg.
- Iőtartama attól függ, hogy ki a jogosult. Magánszemélyek esetében akár élethosszig is fennállhat, míg jogi személyeknél a jogszabály legfeljebb 50 évben határozza meg annak maximális időtartamát. Özvegyi jog esetén a megözvegyült házastársat élete végéig megilleti a jog arra, hogy használja a korábban közösen lakott ingatlant és annak berendezési tárgyait.
– A haszonélvezeti jog személyhez kötött, így nem ruházható át, ugyanakkor a használat, birtoklás és a hasznok szedése átengedhető másnak – például bérbeadás formájában – magyarázta Dr. Szabó Judit Anna, a kaposvári Illés és Szabó Ügyvédi Társulás vezető ügyvédje. Ilyen esetben azonban a tulajdonost előbérleti jog illeti meg, vagyis elsőként neki kell felajánlani a bérbeadás lehetőségét. A tulajdonos továbbra is rendelkezhet az ingatlannal, eladhatja vagy akár meg is terhelheti azt, ehhez nincs szükség a haszonélvező beleegyezésére. Ugyanakkor az eladás nem szünteti meg a haszonélvezeti jogot, az új tulajdonosnak is számolnia kell vele.
Haszonélvezeti jog kötelezettségei, létrejötte
A haszonélvező jogosult az ingatlan vagy más vagyontárgy használatára, valamint szedheti annak hasznait, például a bérbeadásból származó jövedelmet. Ugyanakkor nem károsíthatja, és nem semmisítheti meg a rábízott vagyontárgyat. A használattal járó fenntartási költségek, például a rezsiköltségek viselése is őt terhelik.
Kétféle módon jöhet létre, szerződéssel vagy jogszabály alapján. Szerződéses forma esetén gyakori példa, amikor a szülők a gyermek nevén vásárolnak ingatlant, de a haszonélvezeti jogot maguknak tartják fenn, ezt közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban kell rögzíteni. Jogszabály alapján például özvegyi jog formájában is keletkezhet, amely automatikusan megilleti a házastársat a közösen lakott ingatlanra, még abban az esetben is, ha nem volt tulajdonrésze az ingatlanban.
Mi történik, ha eladják a haszonélvezettel terhelt ingatlant?
Sokan tévesen gondolják, hogy haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni, pedig ez jogilag lehetséges. A tulajdonos értékesítheti az ingatlant, azonban ennek a joga továbbra is fennmarad, és átkerül az új tulajdonosra is. Ennek következtében az ingatlan forgalmi értéke csökken, mivel a vevő nem tudja azonnal birtokba venni azt, a haszonélvező ugyanis továbbra is jogosult a használatra. Például egy 100 millió forint értékű ingatlan, amelyen egy 25 év alatti személy haszonélvezeti joga áll fenn, akár 50 millió forint körüli áron is gazdát cserélhet.
Meg lehet szüntetni többféle módon is: ha a jog időben korlátozott, akkor annak határidejének lejártával automatikusan megszűnik; ha a haszonélvező elhunyt, a jog halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával törölhető az ingatlan-nyilvántartásból; emellett közös megegyezéssel is megszüntethető, akár ellenérték fejében történő megváltással, akár ingyenes lemondással.
Minden esetben szükség van közokiratra vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratra, amelyben a felek rögzítik a jog keletkezésének feltételeit. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés földhivatali eljárási díjjal jár, amelyet az ügyintézés során meg kell fizetni. Ha a haszonélvező nem közeli hozzátartozó, akkor a jog keletkezése vagyonszerzési illetékköteles, vagyis további fizetési kötelezettséggel is számolni kell.
A családon belüli ingatlanügyeknél, akár öröklési helyzetekben is megjelenhet, ezért érdemes tisztában lenni a részleteivel és szükség esetén jogi szakemberhez fordulni.