Úgy forgatta a csónakot, mintha a mélybe akarna rántani - döbbenetes harcsarekord a Balatonon - fotó, videó

Címkék#hal#horgásztúra#harcsa#csónak

Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon: ezúttal saját pályafutásának legnagyobb balatoni halát fogta ki, amely méltán nevezhető a tó egyik óriásának. A hatalmas fogás rengeteg horgász érdeklődését keltette fel.

Harsányi Miklós

A történet azután kezdődött, hogy vendégei egy 195 centis harcsát tereltek szákba - később  újabb, hatalmas fogás következett.

Hatalmas fogás: Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon
Hatalmas fogás: Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon 

Izgalmakban bővelkedő kalandok

– Két hete vendégeim sikerrel fárasztották ki a 195 centis harcsájukat, és akkor már tudtam: a balatoni harcsapergetés kirakósának újabb darabja került a helyére. Az elmélet működni látszott, de szerettem volna magam is bizonyítani  – fogalmazott Gelencsér Csaba a Pergető Kalandok Facebook-oldalon.

A horgász ezúttal a középső medencét választotta, hogy új pályán tegye próbára taktikáját. „Vendégeimmel itt nemrég egy közel harminckilós példányt fogtunk, így a Balaton titokzatos partszakaszai most különösen hívogattak” – árulta el motivációját.

 

A döntő momentum egy különleges helyszínen jött el 

  • „A nap csúcspontja egy mély, életet rejtő gödörnél érkezett. A szonáron megjelenő óriási jel háromszor is visszahívott. A víz alatt mozgó óriás és a szél sodrásában forgó csónak különös táncot járt a napsütés színpadán” – idézte fel a történteket.
  • A dobások sorra követték egymást, mígnem a harmadik lett a sorsdöntő a 15 centis gumihallal. „A hal mozgását és a szél irányát számításba véve dobtam be. A harmadik dobás tökéletesre sikerült.”
  • A következő másodpercekben olyan erő csapott le, amely minden várakozását felülmúlta. 
  • „Aztán jött a rávágás. Brutális, könyörtelen erővel. A világ hirtelen összeszűkült. A bot olyan ívben hajlott, amilyet még nem láttam tőle, az orsóról vajként futott le a zsinór, mintha a fék sem létezne, pedig szinte teljesen be volt húzva. A hal ereje úgy forgatta a csónakot, mintha Balaton mélye akarna minket magával rántani” – emlékezett vissza.

 

Hatalmas fogás: egyéni harcsarekordot döntött a balatoni horgásztúra-vezető! 

  • A kezében egy 42 grammos dobósúlyú botot tartott, amelyen 0,19 milliméteres zsinór futott. Ez az egyik nagy süllős szettje, most viszont igazi tűzpróbán állt helyt. A küzdelem hosszú perceken át tartott.
  • „Hetvenszázalékos erőbedobással küzdöttem, és húsz percnyi adrenalin után végre a szákban pihent a történetem új fejezete: egy 190 centiméteres harcsa, amelyet csapattársaim körülbelül ötvenkilósra becsültek” – árulta el.

 

 

