Úgy forgatta a csónakot, mintha a mélybe akarna rántani - döbbenetes harcsarekord a Balatonon - fotó, videó

A történet azután kezdődött, hogy vendégei egy 195 centis harcsát tereltek szákba - később újabb, hatalmas fogás következett.

Hatalmas fogás: Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok horgásztúra-vezetője ismét felejthetetlen pillanatokat élt át a Balatonon

Izgalmakban bővelkedő kalandok

– Két hete vendégeim sikerrel fárasztották ki a 195 centis harcsájukat, és akkor már tudtam: a balatoni harcsapergetés kirakósának újabb darabja került a helyére. Az elmélet működni látszott, de szerettem volna magam is bizonyítani – fogalmazott Gelencsér Csaba a Pergető Kalandok Facebook-oldalon.

A horgász ezúttal a középső medencét választotta, hogy új pályán tegye próbára taktikáját. „Vendégeimmel itt nemrég egy közel harminckilós példányt fogtunk, így a Balaton titokzatos partszakaszai most különösen hívogattak” – árulta el motivációját.

A döntő momentum egy különleges helyszínen jött el

„A nap csúcspontja egy mély, életet rejtő gödörnél érkezett. A szonáron megjelenő óriási jel háromszor is visszahívott. A víz alatt mozgó óriás és a szél sodrásában forgó csónak különös táncot járt a napsütés színpadán” – idézte fel a történteket.

A dobások sorra követték egymást, mígnem a harmadik lett a sorsdöntő a 15 centis gumihallal. „A hal mozgását és a szél irányát számításba véve dobtam be. A harmadik dobás tökéletesre sikerült.”

A következő másodpercekben olyan erő csapott le, amely minden várakozását felülmúlta.

„Aztán jött a rávágás. Brutális, könyörtelen erővel. A világ hirtelen összeszűkült. A bot olyan ívben hajlott, amilyet még nem láttam tőle, az orsóról vajként futott le a zsinór, mintha a fék sem létezne, pedig szinte teljesen be volt húzva. A hal ereje úgy forgatta a csónakot, mintha Balaton mélye akarna minket magával rántani” – emlékezett vissza.

