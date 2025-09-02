szeptember 2., kedd

1 órája

55 tonnával kevesebb méznek látszó valamivel kell megküzdeniük a somogyi méhészeknek

Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van, közölte kedden a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatalmas mennyiség kapcsán még zajlik az ügy, több mint 55 (!) tonna élelmiszerről van szó.

Harsányi Miklós


A Nébih ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságokat tapasztaltak egy budapesti raktárban - a hatalmas mennyiség számos somogyi méhész érdeklődését is felcsigázhatja. 


 

 

Lezárt fémhordók, izzók, USB elosztók, gombok - kikristályosodott anyag a tárolókban

A raktárhelyiségben nagyszámú, raklapokon tárolt, lezárt fémhordót találtak: összesen 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogramm tömegű tartályt. A raktárban a fémhordókon kívül egyéb, nem élelmiszer jellegű termékeket (gombok, USB elosztók, izzók) is tároltak. A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyag volt található – írta kedden a Nébih.

 

 

  • A hordókon azonban gyártói címke nem szerepelt, tetejükön filccel írt sorszám, oldalukon alul és felül nyomtatott számkód volt található, amelyek közül a felső számsor jelentését az ügyfél sem tudta megmagyarázni. Az általa bemutatott dokumentumok nem tartalmaztak olyan adatot, amely a tartályokon lévő jelölésekkel megfeleltethető lenne, így a jogszabályban előírt nyomonkövethetőséget nem tudta igazolni, a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül. 
  • – Az ügyfél elmondása szerint a hordók 2024 decemberében, bartell-üzlet során kerültek hozzá – ismertette a Nébih. – A vizsgálat során kiderült, hogy a vállalkozó nem működtet a jogszabály által előírt HACCP és önellenőrzési rendszert. Állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződéssel szintén nem rendelkezik, és a rágcsáló- és rovarirtás sem igazolt.

Mézbotrány: végérvényes eltiltást az ügyeskedőknek

– Hatalmas mennyiségű lefoglalt áruról van szó – közölte kedden Biró Márton, a somogyvári dél-balatoni méhész  egyesület tagja. – Csak összehasonlításként:  Somogyban korábban évente átlag közel 2000 tonna mézet pörgettek  a méhészek.

A szakember szerint szükség van a következetes  ellenőrzésekre és a szigorú szankciókra.  Kiemelte: akik súlyosan megsértik a szabályokat, azokat örökre el kellene tiltani  az ilyen tevékenységtől, ugyanis ezzel lejáratják a méhész szakmát és becsapják a vevőket.

 

