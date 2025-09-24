szeptember 24., szerda

Halászat

Hatalmas fogás: óriási pontyot fogtak a dunántúli tóban

Címkék#Kaposvári Sporthorgász Egyesület#Deseda#chip

Harsányi Miklós
Hatalmas fogás: óriási pontyot fogtak a dunántúli tóban

– Bauer Béla  horgásztársunk 09. 16-án a délutáni órákban  értesítette a halőri ügyeletet, hogy 15 kg feletti uszonyost zsákmányolt – derült ki a Kaposvári Sporthorgász Egyesület bejegyzéséből. – A halőri hitelesítéskor kiderült, hogy a hal nem rendelkezik egyedi azonosítójellel, ezért kollégáink ellátták chippel a pikkelyest.

Ezúttal egy 16,1 kilós fogtak a Desedán

A hal súlya hitelesítéskor: 16 160 gramm. Eddigi jelölt halak: https://deseda.fogasok.hu.

 

