Halászat
1 órája
Hatalmas fogás: óriási pontyot fogtak a dunántúli tóban
– Bauer Béla horgásztársunk 09. 16-án a délutáni órákban értesítette a halőri ügyeletet, hogy 15 kg feletti uszonyost zsákmányolt – derült ki a Kaposvári Sporthorgász Egyesület bejegyzéséből. – A halőri hitelesítéskor kiderült, hogy a hal nem rendelkezik egyedi azonosítójellel, ezért kollégáink ellátták chippel a pikkelyest.
A hal súlya hitelesítéskor: 16 160 gramm. Eddigi jelölt halak: https://deseda.fogasok.hu.
