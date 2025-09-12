Hatékonyabb lesz a tűzoltói beavatkozás

Újabb fejlesztés történt az önkéntes életmentő- és tűzoltó egyesületnél: egy sugárcsövön kívül a hozzá tartozó szappanpatronokkal bővült az eszközparkjuk. A modern felszerelés hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a beavatkozásokat. A patronnak köszönhetően ugyanis gyorsan, egyszerűen lehet habot képezni, amely különösen hasznos a szilárd, éghető anyagok oltásánál.