Házi benzint árult a neten 280-ért – vajon a te autódba működik?

A magyar férfi ember – és ne rántson senki bicskát elő, de tényleg ez inkább a pasikra jellemző – a jég hátán is megél, és mindenből képes csavarhúzót, sörnyitót, esetünkben pedig még üzemanyagot is gyártani. Tett így egy ózdi férfi is, aki online felületen kezdett el árulni házi benzint 280 forintért literenként.

Házi benzint árult egy ózdi férfi

Forrás: Vezess.hu

Házi benzin 280 forintért literenként – kipróbálnád?

– Eszébe ne jusson senkinek. Házi benzint belerakni a mai autókba semmi esetre sem szabad, hatalmas kárt tud okozni az autóban, főleg ha benzines járműről van szó – mondta el Lieber Lajos, egy barcsi autószerelő cég munkatársa.

Házi benzint árult egy ózdi férfi, kinek ajánlata komment esőt zúdított a nagy bevételt remélő értékesítő nyakába. A legtöbb hozzászóló komolytalannak titulálta a kínált portékát, az viszont kétségtelen, hogy sokakat foglalkoztatott a téma.

Én már nagyon régóta próbálkozok ezzel. Csak 1 kérdés: ahhoz hogy ilyen szép aranysárga legyen mennyi kurkuma kell 1l-hez? Ugyanitt használt elektromos áram féláron…. Diesel autókhoz. Minőségi leírás, megfelelő kémiai háttér ismeret. Szerintem nagyon megnyerő a poszt. Ugyanitt sültkrumpli eladó!

– Én semmiképp sem javaslom senkinek, akinek új autója van. Egy negyven éves autóban még elmegy, főleg a régi adagolós dízelesek között. Annak idején például volt Budapesten egy egyetemista kör, akik ezzel kerestek hatalmas pénzeket. Otthon, házilag készítették az üzemanyagot, használt sutolajból, amelyet megtisztítottak és valamilyen kémiai úton olyanná alakították, ami tényleg használható is volt. De nyilván nem tett jót az autónak. Ma már eszébe ne jusson bárkinek is beletenni az új autókba, hiszen marha nagy kárt tud okozni bennük – tette hozzá a szakember.

Egy régi, adagolós dízelbe még elmegy a házi benzin, de az újat tönkre teszed vele

Fotó: Bencsik Adam

Több százezres kárt okozhat a házi benzin

A házi benzin használata nemcsak teljesítménycsökkenést és magasabb fogyasztást okoznak, hanem végső soron a motor súlyos, akár javíthatatlan meghibásodásához is vezethetnek. Ezeket az alkatrészeket teszi tönkre a kókányolt benzined:

Üzemanyagszűrő

Üzemanyag-szivattyú

Befecskendező fúvókák

Égéstér, dugattyúk és szelepek

Gyújtógyertyák

Katalizátor

Részecskeszűrő (dízeleknél)

Üzemanyag-vezetékek, tömítések, gumialkatrészek

Motorvezérlő elektronika (ECU) közvetve

– Lehet ezeket a dolgokat kipróbálni, de akkor biztos nálunk köt ki a járgány. 75 000 forinttól akár több százezer forintig is rúghat a kár, legyen szó szűrő, szivattyú, fúvóka cseréről. Az biztos, hogy az üzemanyag drága, de az még többe fog kerülni, ha mutyizunk a töltő anyaggal – tette hozzá Lieber Lajos.