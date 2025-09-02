Ellepik az eget a katonai helikopterek a Balatonnál

Arról tájékoztatta a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtere a siófoki városházát, hogy a Többnemzeti Helikopter Kiképző Központ szervezésében szeptember 29. és október 17. között a Magyar Honvédség kijelölt alakulatai gyakorlatot hajtanak végre a siófok-kiliti reptér igénybevételével.

Helikopterek landolnak a balatoni reptéren.

Fotó: Lang Róbert

Helikopterrel gyakorolnak

A gyakorlat résztvevői a nemzetközi helikopteres gyakorlat során a kiliti reptéren is landolnak majd, adta hírül a siofok.hu. A Honvédség azt közölte, hogy a gyakorlat során végzett tevékenységek a környezet szennyezésével, károsításával nem járnak. Az igénybevételre tervezetten a 2025. szeptember 29. és október 17. közötti időszakban hétfőtől péntekig kerülne sor (tartalék nap: szombat), nappal.

Hozzátették: a rendezvény résztvevői a gyakorlatot az érvényes magyarországi szabályzók szerint hajtják végre a biztonság és a lakosság nyugalmának szem előtt tartásával, így durva hanghatástól sem kell tartaniuk a siófokiaknak.