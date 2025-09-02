szeptember 2., kedd

Durva!

Ellepik az eget a katonai helikopterek a Balatonnál

Címkék#kiliti reptér#helikopter#gyakorlat

Több mint két héten át gyakorlatoznak az egyenruhások a kiliti reptéren. Ellepik az eget a Balatonnál a katonai helikopterek! Mutatjuk, a részleteket!

Koszorus Rita

Arról tájékoztatta a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtere a siófoki városházát, hogy a Többnemzeti Helikopter Kiképző Központ szervezésében szeptember 29. és október 17. között a Magyar Honvédség kijelölt alakulatai gyakorlatot hajtanak végre a siófok-kiliti reptér igénybevételével. 

helikopteres gyakorlat lesz a balatonnál
Helikopterek landolnak a balatoni reptéren. 
Fotó: Lang Róbert 

Helikopterrel gyakorolnak

A gyakorlat résztvevői a nemzetközi helikopteres gyakorlat során a kiliti reptéren is landolnak majd, adta hírül a siofok.hu. A Honvédség azt közölte, hogy a gyakorlat során végzett tevékenységek a környezet szennyezésével, károsításával nem járnak. Az igénybevételre tervezetten a 2025. szeptember 29. és október 17. közötti időszakban hétfőtől péntekig kerülne sor (tartalék nap: szombat), nappal. 

Hozzátették: a rendezvény résztvevői a gyakorlatot az érvényes magyarországi szabályzók szerint hajtják végre a biztonság és a lakosság nyugalmának szem előtt tartásával, így durva hanghatástól sem kell tartaniuk a siófokiaknak. 

 

