Heti 30 ezer pohár kefir indul útra a FINO-tól

Több mint 30 ezer gyermekhez jutnak el a FINO termékei.

Harsányi Miklós
Heti 30 ezer pohár kefir indul útra a FINO-tól

Fotó: Lang Róbert

– Az idei tanévben is elindult az Iskolatej Program, amelynek keretében a dél-dunántúli régióban több mint 30 ezer gyermek jut hozzá rendszeresen tejhez és tejtermékekhez – ismertette hétfőn a kaposvári társaság. –  A programban 30 ezer iskolás és 400 óvodás vesz részt.

A FINO az idén négy tankerülettel, a MATE-val és a Kaposvári Református Egyházközséggel kötött szerződést. A vállalat 176 iskolába szállít heti szinten több mint 20 800 pohár tejet, 21 900 natúr joghurtot és több mint 30 200 kefirt. Így az idei tanévben a FINO mintegy 2,6 millió pohár  tejet és tejterméket juttat el a gyermekekhez.

– A FINO immár két évtizede résztvevője az Iskolatej Programnak, amelynek célja, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék a minőségi tejet és tejtermékeket – közölték. – A vállalat által szállított élelmiszerek döntő többsége somogyi alapanyagból készül.


 

 

