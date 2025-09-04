szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

30 perce

Hétköznapi hősök: kitüntették a somogyi tűzoltókat

Címkék#belügyminiszter#Németh Balázs#főtörzsőrmester#Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Pintér Sándor

Harsányi Miklós
Hétköznapi hősök: kitüntették a somogyi tűzoltókat

– Több somogyi tűzoltó kapott elismerést augusztusban is az elmúlt évtizedekben végzett munkájáért – közölte csütörtökön a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).

Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati jelet adományozott augusztusban 30 év szolgálat után Jobbágy Zsolt tűzoltó századosnak, Oláh Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesternek, 20 év szolgálat után Németh Balázs tűzoltó századosnak és Pintér Sándor tűzoltó őrnagynak.

 

Góra Zoltán altábornagy Tompos Gábor tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes tolmácsolta az 50. születésnapját ünneplő Harangozó Imre tűzoltó főtörzszászlósnak és Lőrincz Krisztián tűzoltó főtörzsőrmesternek.

Krám István tűzoltó ezredes, az SVKI igazgatója BM alkalmazásban eltöltött évek után elismerésben és jutalomban részesítette 15 év szolgálat után Csányi Krisztina tűzoltó századost, Czár Ferenc tűzoltó őrmestert és Matuz Norbert tűzoltó törzsőrmestert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu