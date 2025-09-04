Hétköznapi hősök: kitüntették a somogyi tűzoltókat

– Több somogyi tűzoltó kapott elismerést augusztusban is az elmúlt évtizedekben végzett munkájáért – közölte csütörtökön a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).

Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati jelet adományozott augusztusban 30 év szolgálat után Jobbágy Zsolt tűzoltó századosnak, Oláh Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesternek, 20 év szolgálat után Németh Balázs tűzoltó századosnak és Pintér Sándor tűzoltó őrnagynak.

Góra Zoltán altábornagy Tompos Gábor tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes tolmácsolta az 50. születésnapját ünneplő Harangozó Imre tűzoltó főtörzszászlósnak és Lőrincz Krisztián tűzoltó főtörzsőrmesternek.

Krám István tűzoltó ezredes, az SVKI igazgatója BM alkalmazásban eltöltött évek után elismerésben és jutalomban részesítette 15 év szolgálat után Csányi Krisztina tűzoltó századost, Czár Ferenc tűzoltó őrmestert és Matuz Norbert tűzoltó törzsőrmestert.