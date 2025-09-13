szeptember 13., szombat

Vajon lesz fehér karácsony?

1 órája

Jön a rendkívül hideg tél: előrejelzések szerint mínusz 25 fok is lehet

Meteorológusok előrejelzései szerint az idei tél Európa-szerte az átlagosnál jóval keményebb lehet. A hosszú távú modellek tartós hideget, gyakori havazást és ismétlődő hóviharokat valószínűsítenek, a legzordabb időszak 2026 januárjára és februárjára eshet, ezzel kedvezve a télimádóknak.

Jön a rendkívül hideg tél: előrejelzések szerint mínusz 25 fok is lehet

Fotó: Jonathan Kirn

A szakértők szerint több tényező is közrejátszik abban, hogy kemény tél jöhet. A La Niña-jelenség a Csendes-óceán térségében befolyásolja a légáramlásokat, míg az Atlanti-óceán északi részén lévő hideg víztömeg az északi, sarkvidéki levegőt sodorhatja Közép- és Észak-Európa felé.

Akadtak olyanok, akik kifejezetten élvezték a hideget és a havazást
Akadtak olyanok, akik kifejezetten élvezték a hideget és a havazást Fotó: Lang Róbert

A hideg nem ismeretlen vendég Somogyban

Az úgynevezett poláris örvény is komoly befolyással lesz télre, ennek következtében Magyarországon is előfordulhat, hogy a hőmérséklet mínusz 20-25 fokra süllyed. A nappali értékek is fagypont közelében maradhatnak.

Egyes prognózisok figyelembe vesznek további tényezőket is, például elektromágneses és gravitációs ciklusokat, amelyek a múltban gyakran jeleztek előre hirtelen éghajlati változásokat. Ezek a számítások tovább fokozhatják a hideg időszakok hosszát és intenzitását.

- Én gázzal fűtök, de van egy cserépkályhám is, amit a nagy hidegekben szoktam begyújtani - mondta el lapunknak Halmai Erzsébet, kaposvári lakos. – Kicsit tartok az előrejelzésektől, főleg a hideg anyagi vonzata miatt. A gázfűtés mellett általában elegendő szokott lenni a körülbelül 2 köbméter fa a 100 négyzetméteres házamban, de attól tartok, ezen a télen ez kevés lesz.

A szakértők arra figyelmeztetnek: érdemes időben felkészülni. A háztartásoknak ajánlott ellenőrizniük a fűtési rendszereket és a szigetelést, valamint tartalékokat felhalmozniuk. Az autósoknak számolniuk kell hóviharok okozta forgalmi fennakadásokkal, az idősek és krónikus betegek számára pedig különösen veszélyes lehet a lehűlés.

Ha valóban beigazolódnak az előrejelzések, akkor nem ez lesz az első emlékezetesen havas tél Kaposváron. A télkedvelők örömére ugyanis korábban is akadtak már hasonló időszakok, melyet korábbi cikkünkben bemutattunk.

Hamarosan kiderül, hogy az idei tél is bekerül-e a város emlékezetes időjárási eseményei közé.


 

 

