Baleset
1 órája
Hídfőnek csapódott egy autó Mikében, lezárás az útszakaszon
Letért az útról és árokba hajtott és a hídfőnek csapódott egy autó Mikében, a Kossuth Lajos utcában.
Képünk illusztrációt!
Fotó: Frank Yvette
Árokba hajtott, majd hídfőnek ütközött egy gépkocsi Mikében, a Kossuth utca Kadarkút felőli szakaszán. A járműben csak a vezetője utazott, aki a kadarkúti önkormányzati és a mikei önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni a balesetet szenvedett járműből. A helyszínre érkezett tűzoltó egységek áramtalanították a bajba került autót. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt, a forgalom irányítás mellett halad.
