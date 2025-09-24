szeptember 24., szerda

1 órája

Hídfőnek csapódott egy autó Mikében, lezárás az útszakaszon

Letért az útról és árokba hajtott és a hídfőnek csapódott egy autó Mikében, a Kossuth Lajos utcában.

Sonline.hu
Képünk illusztrációt!

Fotó: Frank Yvette

Árokba hajtott, majd hídfőnek ütközött egy gépkocsi Mikében, a Kossuth utca Kadarkút felőli szakaszán. A járműben csak a vezetője utazott, aki a kadarkúti önkormányzati és a mikei önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni a balesetet szenvedett járműből. A helyszínre érkezett tűzoltó egységek áramtalanították a bajba került autót. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt, a forgalom irányítás mellett halad.

 

