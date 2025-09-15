A Balatonon és a somogyi tavakon is leszáll a hidroplán – új lendületet kap a magyar vízirepülés

Augusztus végén különleges látvány fogadta a fonyódi strandolók és vízi sportolók közönségét. Az Aeroexpress Cessna 206-os hidroplánja a Balaton vizére szállt le a város előtt, majd a fonyódi kikötőnél állították ki, ahol az érdeklődők SUP-pal, vízibiciklivel vagy kajakkal is közelről megnézhették. Egy évvel korábban, 2024 nyarán az Aeroexpress különleges kísérletet hajtott végre a Balaton közepén: a cég kétéltű repülőgépe és az 1963-ban gyártott Arács vízibusz egy speciális platformon keresztül kapcsolódott össze Fonyód közelében. Ez a bemutató akkor is nagy figyelmet keltett.

Hidroplán a Balatonon – a somogyi tavakon is otthonra találnak

Forrás: Facebook/Aeropark

Elindul a pilótaképzés

Az Aeroexpress a magyar hidroplánrepülés újjáélesztésén dolgozik, és idén elindítja a hidroplán pilótaképzést is.

– Az oktatáshoz szükséges dokumentációk elkészültek. Akinek van szárazföldi szakszolgálati engedélye, az már idén vízi átképzést kaphat

– mondta Somogyi-Tóth Dániel, az Aeroexpress alapítója az Aeropark Budapest stábjának.

Hidroplánok Magyarország egén – szükség van a vízipilótákra

A cég nemrégiben egy 150-es Cessnát is beszerzett, amely a 172-es motorjával gyári vízirepülőgépnek, úgynevezett floatplane-nek minősül. A magyar hatóság már lajstromba vette, jelenleg még kerekeken üzemel, de hamarosan úszótalpakat kap, és ez lesz a fő oktatógép.

A képzés iránti kereslet folyamatosan nő, miközben Európában kevés helyen van rá lehetőség. A legközelebbi képzőhely az olaszországi Comóban működik, a legendás vízirepülő központban.

– Az igény azonban egyre nagyobb, mert vízirepülő pilótákra szükség lesz a jövőben. Sorra szerzik be a tűzoltó repülőgépeket is, amelyek hidroplán alapúak – tette hozzá Somogyi-Tóth Dániel.

Somogyi tavakon gyakorolnak

A szakember azt is elárulta, hogy Somogy vármegyei tavakon is rendszeresen gyakorolnak. Mint mondta, fantasztikus tavakat találtak, amelyek hivatalosan ipari víztározók, de az évtizedek során a természet teljesen visszafoglalta őket. Olyan vadregényes környezetben fekszenek, hogy inkább fjordokra hasonlítanak, mint mesterséges tavakra.