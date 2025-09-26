Hihetetlen, csaknem 300 sofőr bukott le egymás után Somogyban – brutális összeget kell fizetniük

– Az egy héten át tartó razzia elsősorban a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatának ellenőrzésére, továbbá pedig a vezetés közben a figyelem elvonásával veszélyeztető eszközök használatának kiszűrésére irányult – közölte a Sonline.hu-val pénteken a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök Somogyban 290 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, és 111 járművezetőt állítottak meg, aki menet közben kézben tartva használta a mobiltelefonját.

A soron következő akció a Focus on the Road nevet viseli, szintén a vezető figyelmét elvonó eszközök ellenőrzésére irányul, és október első felében veszi majd kezdetét.