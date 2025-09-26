szeptember 26., péntek

Hihetetlen, csaknem 300 sofőr bukott le egymás után Somogyban – brutális összeget kell fizetniük

Címkék#sofőr#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Focus on the Road

A Roadpol ellenőrzés szeptember 16-22 között zajlott, Somogyban 111 sofőr menet közben kézben tartva használta a mobilját, de ennél lényegesen többen nem kapcsolták be a biztonsági övet.

Harsányi Miklós

– Az egy héten át tartó razzia elsősorban a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatának ellenőrzésére, továbbá pedig a vezetés közben a figyelem elvonásával veszélyeztető eszközök használatának kiszűrésére irányult – közölte a Sonline.hu-val pénteken a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrök Somogyban 290 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, és 111 járművezetőt állítottak meg, aki menet közben kézben tartva használta a mobiltelefonját.
A soron következő akció a Focus on the Road nevet viseli, szintén a vezető figyelmét elvonó eszközök ellenőrzésére irányul, és október első felében veszi majd kezdetét.

 

