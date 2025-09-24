szeptember 24., szerda

Hihetetlen, mit sétáltatott meg egy nő Kaposvár belvárosában – fotó

Címkék#Kossuth téren#kaposvári#Noha Alpakafarm

Egy nem mindennapi sétának lehettek tanúi a kaposvári járókelők. Egy alpakával sétáltatott gazdája a város főterén.

Molnár Dániel
A kaposvári Noha Alpakafarm egyik lakója, Napocska kedden egy nem mindennapi sétára indult. Kaposvár Fő utcáján és a Kossuth téren sétált végig, mosolyt csalva kicsiknek és felnőtteknek az arcára. Napocska tüneményesen várt, amíg egy helyi étterem teraszán a modell megebédelt. A séta apropója egy forgatás volt, amely számos helyi vállalkozó közreműködésével készült el.

 

 

 

