Hihetetlen, mit sétáltatott meg egy nő Kaposvár belvárosában – fotó

A kaposvári Noha Alpakafarm egyik lakója, Napocska kedden egy nem mindennapi sétára indult. Kaposvár Fő utcáján és a Kossuth téren sétált végig, mosolyt csalva kicsiknek és felnőtteknek az arcára. Napocska tüneményesen várt, amíg egy helyi étterem teraszán a modell megebédelt. A séta apropója egy forgatás volt, amely számos helyi vállalkozó közreműködésével készült el.