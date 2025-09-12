Új defibrillátor a Balaton-parton

A meglévő két automatikus újraélesztő készülék mellé – a Fonyódi Mentőalapítvány jóvoltából – egy harmadik defibrillátor is érkezett. Jelenleg egy készülék az orvosi rendelőben érhető el a rendelési időben, egy másik a központi strandon az idényben, a szezonon kívül az önkormányzat épületében, szintén nyitvatartási időben. A most kapott eszközt a közösségi tér területén helyezik el.