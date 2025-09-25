Tanulástréningen a somogyjádi hatodikosok

Az Illyés Gyula Általános Iskolában a hatodik osztályos tanulók számára szerdán folytatódott az 5. osztályban megkezdett tanulásmódszertani tréning. A diákok tavaly különböző tanulási stílusokkal ismerkedhettek meg, számos ötletet kaptak a tanulnivaló időbeli szervezésével kapcsolatban. Bögös Lászlóné munkaközösség-vezető és Balogh Réka gyógypedagógus vezetésével feleleveníthették a korábban megszerzett ismereteket, majd számos ötletet kaptak arra vonatkozóan, hogyan motiválhatják magukat akkor, amikor semmi kedvük sincs a tanuláshoz.