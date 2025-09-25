szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

31 perce

Tanulástréningen a somogyjádi hatodikosok

Címkék#Balogh Réka#Bögös László#diák

Harsányi Miklós

Az Illyés Gyula Általános Iskolában a hatodik osztályos tanulók számára szerdán folytatódott az 5. osztályban megkezdett tanulásmódszertani tréning. A diákok tavaly különböző tanulási stílusokkal ismerkedhettek meg, számos ötletet kaptak a tanulnivaló időbeli szervezésével kapcsolatban. Bögös Lászlóné munkaközösség-vezető és Balogh Réka gyógypedagógus vezetésével feleleveníthették a korábban megszerzett ismereteket, majd számos ötletet kaptak arra vonatkozóan, hogyan motiválhatják magukat akkor, amikor semmi kedvük sincs a tanuláshoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu