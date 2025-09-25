szeptember 25., csütörtök

Nagy segítséget kaptak a látrányi tűzoltók

A helyi önkéntes életmentő és tűzoltó egyesület ezúttal is részesült az SZJA egyszázalékos felajánlásból. A  támogatásból 244 984 forint érkezik a csapathoz, a pénz 33 adózó felajánlása. Melyet az eszközök fejlesztésére és az ifjúság nevelésére fordítják. Minden felajánlás óriási segítség az egyesületnek, hiszen így közösen tudnak tenni az általuk önként vállalt négy település biztonságáért. 

 

