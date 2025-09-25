Erasmus+
49 perce
Görögországba utaztak a tabi diákok
A Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) Rudnay Gyula Szakképző Iskola diákjai az Erasmus+ mobilitási pályázatnak köszönhetően ismét Görögországba utazhattak. Összesen 13 tanuló és egy oktató tölthet ott két hetet. A hétköznapi szakmai gyakorlatot számos közös program színesíti.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre