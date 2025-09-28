Görögországba utaztak a somogyi diákok

A Kaposvári Szakképzési Centrum öt intézményéből – szeptember 22. és október ötödike között – 175 diák és 19 oktató utazott el szakmai tanulmányútra az Olümposz lábához. Az Erasmus program célja, hogy a diákok és a tanárok betekinthessenek más uniós országok kultúrájába, szokásaiba, és megismerjék az általuk tanult illetve tanított szakma helyi fortélyait. Ezen kívül idegennyelvi kompetenciájukat is fejleszteni tudják a külföldi tanulmányút keretében.