Tanulmányút
1 órája
Görögországba utaztak a somogyi diákok
A Kaposvári Szakképzési Centrum öt intézményéből – szeptember 22. és október ötödike között – 175 diák és 19 oktató utazott el szakmai tanulmányútra az Olümposz lábához. Az Erasmus program célja, hogy a diákok és a tanárok betekinthessenek más uniós országok kultúrájába, szokásaiba, és megismerjék az általuk tanult illetve tanított szakma helyi fortélyait. Ezen kívül idegennyelvi kompetenciájukat is fejleszteni tudják a külföldi tanulmányút keretében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre