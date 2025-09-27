szeptember 27., szombat

1 órája

Örömhír a pecásoknak: háromnyaras pontyokat telepítettek a Balatonba

Címkék#autó#ponty#Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt

Harsányi Miklós

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. újabb haltelepítésen van túl. Ezúttal Keszthelyen telepítettek fogható méretű pontyokat a Balatonba: összesen, 3 200 kiló háromnyaras példányt engedtek le a halszállító autó kádjairól. A jövő héten folytatják a munkát.

 

