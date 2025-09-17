szeptember 17., szerda

Művészeti díjak

Hirtlinghez és Eperjeshez repült Tolnay Klári kedves madara

A mohorai Tolnay Klári Emlékházban adták át a néhai színésznő nevét őrző művészeti díjakat. A magyar színház- és filmművészet szolgálatában nyújtott magas színvonalú és odaadó munkásságért idén Hirling István és Eperjes Károly kapta az elismerést. A Kossuth-díjas Petrás Mária keramikusművész által készített díj Tolnay Klári legkedvesebb madarát ábrázolja, egy gerlét, amit szárnyaival óvón ölel át egy angyal.

A díjazott művészek jelöléséről a Tolnay Klári-díj Kuratóriuma döntött, s már maga a jelölés is nagy meglepetés volt a Kossuth-díjas Eperjes Károly számára, aki a Magyar Színház művészeti vezetője, és egyetemi tanárként színészosztályt vezet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusán.
A rendkívül attraktív és örök lobogásban élő színész-rendező 1980-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, később játszott a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a Nemzeti, a Katona, a Radnóti, a Művész, a Thália és az Új Színházban is. 

Számos kiemelkedő filmszerep fűződik nevéhez. Elég, ha csak a gróf Széchenyi István életét bemutató A Hídember címszerepére, vagy az Eldorádó Béla szomszédjára emlékeztetünk, vagy a Csapd le csacsi!, illetve A legényanya című társadalmi szatírákra, de címszerepet kapott az 1999-ben bemutatott Hippolyt című vígjátékban is. 2015-ben a Magyar Állami Operaházban rendezte meg Bach oratóriumát, a János-passiót, s rendezései között van Schiller Ármány és szerelem műve is, ezt 2018-ban mutatták be a Pesti Magyar Színházban. Leopold atya szerepében kiemelkedő alakítást nyújtott a Magyar Passió című filmdrámában is, ahol filmrendezőként debütált, és jelenleg is nagy sikerrel játsszák a Magyar Színházban az általa rendezett Hamletet – Haumann Máté főszereplésével.

Eperjes Károly megilletődve vette át a díjat, és szabadkozva jegyezte meg: sajnos sem színpadon, sem pedig filmben nem játszott együtt Tolnay Klárival, majd hozzátette: lehet, hogy az Klárikának jó volt. Arról is beszélt: a művésznő hajviseletével stílust teremtett, sok hölgy, köztük Eperjes édesanyja is így viselte a haját. A negyedszázada felavatott emlékház különleges hangulatára is utalt rövid köszönőbeszédében, és úgy summázott: e díj meglepetés számára, de jólesik.

A Tolnay Klári-díjasok között egyébként somogyi kötődésű művészek is vannak. 2017-ben a zákányi gyökerű Bencze Ilona érdemes és kiváló művész kapta meg a díjat, tavaly pedig a Kossuth-díjas Rátóti Zoltán, aki egy időben a kaposvári teátrumot igazgatta. 

 

