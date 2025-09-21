Históriás nappal varázsoltak középkori hangulatot Berzencén

Az I. Berzencei Históriás Nap középkori hangulatot idéző rendezvény célja nem csupán a szórakoztatás volt, hanem az is, hogy egy erős, helyi közösség hagyományt teremtsen. A berzencei vár régészeti leleteit Huszár Péter, a Rippl-Rónai Múzeum régésztechnikusa mutatta be. Az agarász bemutatón Palásti Veronika ismertette meg az ősi vadászati formát, ismeretterjesztő élményt is kínálva. Keszericze István polgármester és Szászfalvi László országgyűlési képviselő köszöntötte a közönséget.

A Históriás nap nagy sikert aratott

Mesemondó és a lovagrend a Históriás napon

A délután egyik leginkább várt eseménye Berecz András Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas mesemondó fellépése volt. Őt követte a Vörös Oroszlán Lovagrend lenyűgöző fegyver- és viseletbemutatója. Szigeti Edit, a Nimród vadászújság természetfotósának Élő örökségünk című kiállítását is megnyitották, melyet Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezérigazgatója ajánlott a közönség figyelmébe. Ezután Lóki György solymász bemutatója következett.

Az esti programban a Capricco gólyalábas artistái, a Zhafira Oriental hastáncbemutatója, valamint a Berzencei Színjátszó Csoport lépett fel. A háztáji portékákból összeállított tombola sorsolása különösen nagy érdeklődést váltott ki. A nap zárásaként a Zsonglőrület tűzzsonglőr bemutatója és a HYDRA zenekar koncertje koronázta meg a történelmi forgatagot.

Középkori gyermekfalu

A helyszínen egész nap látvány malacsütés, középkori interaktív gyermekfalucska, íjászat, kódexírás, szabadulószoba, labirintusjárás, valamint kézműves vásár várta a látogatókat. A Vörös Oroszlán Lovagrend középkori táborképe, a Kaszó Zrt. Somogy Zöld Szíve sátra és a Veterán autók kiállítása is hozzájárult a hamisítatlan történelmi hangulathoz.

Történelmi forgatag

A Történelmi Forgatag kézművesei között rokkás, gyertyamártó, kötélverő, gyógyfüves asszony, papírmerítő, kovács, láncingkészítő, fémöntő, kisállatsimogató, boszorkánypavilon, jelmezes sátor, nemezelő, agyagozó, fafaragó, pajzskészítő, fakanálbáb-készítő és karkötőfonó is helyet kapott. A program minden generáció számára kínált tartalmas és maradandó élményt.