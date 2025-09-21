szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

6 órája

Históriás nappal varázsoltak középkori hangulatot Berzencén

Címkék#kézműves#kovács#Történelmi Forgatag#históriás nap#láncingkészítő#koncert

Szabadulószoba, kódexírás és látvány malacsütés. Históriás nappal varázsoltak középkori hangulatot Berzencén.

Kovács Gábor László
Históriás nappal varázsoltak középkori hangulatot Berzencén

Fotó: Nagy Lajos

Az I. Berzencei Históriás Nap középkori hangulatot idéző rendezvény célja nem csupán a szórakoztatás volt, hanem az is, hogy egy erős, helyi közösség hagyományt teremtsen.  A berzencei vár régészeti leleteit Huszár Péter, a Rippl-Rónai Múzeum régésztechnikusa mutatta be. Az agarász bemutatón Palásti Veronika ismertette meg az ősi vadászati formát, ismeretterjesztő élményt is kínálva. Keszericze István polgármester és Szászfalvi László országgyűlési képviselő köszöntötte a közönséget.  

A Históriás nap nagy sikert aratott
A Históriás nap nagy sikert aratott

 

 

Mesemondó és a lovagrend a Históriás napon

A délután egyik leginkább várt eseménye Berecz András Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas mesemondó fellépése volt. Őt követte a Vörös Oroszlán Lovagrend lenyűgöző fegyver- és viseletbemutatója. Szigeti Edit, a Nimród vadászújság természetfotósának Élő örökségünk című kiállítását is megnyitották, melyet Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezérigazgatója ajánlott a közönség figyelmébe. Ezután Lóki György solymász bemutatója következett. 

 

Az esti programban a Capricco gólyalábas artistái, a Zhafira Oriental hastáncbemutatója, valamint a Berzencei Színjátszó Csoport lépett fel. A háztáji portékákból összeállított tombola sorsolása különösen nagy érdeklődést váltott ki. A nap zárásaként a Zsonglőrület tűzzsonglőr bemutatója és a HYDRA zenekar koncertje koronázta meg a történelmi forgatagot. 

Középkori gyermekfalu

A helyszínen egész nap látvány malacsütés, középkori interaktív gyermekfalucska, íjászat, kódexírás, szabadulószoba, labirintusjárás, valamint kézműves vásár várta a látogatókat. A Vörös Oroszlán Lovagrend középkori táborképe, a Kaszó Zrt. Somogy Zöld Szíve sátra és a Veterán autók kiállítása is hozzájárult a hamisítatlan történelmi hangulathoz. 

 

Történelmi forgatag

A Történelmi Forgatag kézművesei között rokkás, gyertyamártó, kötélverő, gyógyfüves asszony, papírmerítő, kovács, láncingkészítő, fémöntő, kisállatsimogató, boszorkánypavilon, jelmezes sátor, nemezelő, agyagozó, fafaragó, pajzskészítő, fakanálbáb-készítő és karkötőfonó is helyet kapott. A program minden generáció számára kínált tartalmas és maradandó élményt. 

Az I. Berzencei Históriás Nap egyértelműen bebizonyította, hogy egy közösség összefogásából valódi értékek születhetnek nyilatkozta Márton-Szűcs Brigitta, a rendezvény főszervezője, a művelődési ház igazgatója. A szervezők bíznak abban, hogy a Históriás nap hagyománnyá válik, és évről évre egyre több látogatót vonz majd a történelmi emlékeket őrző településre.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu